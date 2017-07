Landkreis Bayreuth: Scheune brennt komplett aus - mehrere Tausend Euro Schaden

Komplett zerstört wurde am frühen Dienstagmorgen eine Scheune am Ortsrand von Lützenreuth (Landkreis Bayreuth). Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehren brannte das Gebäude vollständig nieder. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.Gegen 5.30 Uhr entdeckte laut Polizei ein Autofahrer einige Meter von der B2 entfernt am Ortsrand von Lützenreuth die brennende Scheune. In unmittelbarer Nähe befindet sich auch der örtliche Platz zum Abbrennen des Johannisfeuers. Die zahlreichen Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren begannen umgehend mit den Löscharbeiten und ließen das holzverschlagene Gebäude kontrolliert abbrennen. Darin befindliche landwirtschaftliche Geräte wurden ein Raub der Flammen.Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Bayreuth hat vor Ort die ersten Maßnahmen zur Klärung der Brandursache durchgeführt. Derzeit können die Ermittler Brandstiftung als Ursache nicht ausschließen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.Im Zuge der weiteren Ermittlungen bittet die Kripo Bayreuth um Hinweise:- Wer hat am frühen Dienstagmorgen am östlichen Ortsrand von Lützenreuth Personen und / oder Fahrzeug beobachtet?- Wer kann sonst Angaben zur Klärung des Brandes machen?Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 entgegen.