Landkreis Bayreuth: Mann bedroht Paar in Therme Obernsees

Entspannung sieht anders aus: Ein Pärchen ist beim Besuch der Wellness-Oase in Obernsees in der Fränkischen Schweiz bedroht und beleidigt worden. Der Fall beschäftigt Polizei und Staatsanwaltschaft.



Gegen den mutmaßlichen Täter wird ermittelt, bestätigt die Polizeiinspektion Bayreuth-Land den Vorfall, der sich zum Jahreswechsel zugetragen hat und erst jetzt bekannt wurde. Der Verdächtige ist ein 38 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Bamberg. "Er ist bei der Polizei bekannt", heißt es aus Bayreuth.



Nicht bis ins letzte Detail bekannt ist, was sich am Tag vor Silvester in der Therme zugetragen hat; letzte Klarheit wird wohl erst eine Gerichtsverhandlung bringen, falls es dazu kommen sollte. Alle Schilderungen stimmen darin überein, dass der Mann ohne ersichtlichen Grund den 30 Jahre alten Badegast und seine Freundin verbal attackierte, nachdem die es sich auf einer Liege im Vorraum der Sauna gemütlich gemacht hatten.



"Ich bringe euch um", soll der 38-Jährige gebrüllt und mit einem Holzscheit gefuchtelt haben. Viel zu spät, so klagt der 30-Jährige, seien Mitarbeiter der Therme eingeschritten, die dann die Polizei riefen.



Herbert Retzer, der Sprecher des Landratsamtes in Bayreuth, nimmt die Thermen-Mitarbeiter in Schutz. "Sie waren ja nicht unmittelbar dabei und mussten sich erst ein Bild von der Lage machen." Der Therme jedenfalls ist daran gelegen, zufriedene und vor allem friedliche Kunden zu haben. Während gegen den 38-Jährigen ein Hausverbot verhängt wurde, bekommt der 30-Jährige Freikarten.