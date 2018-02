Kreis Bayreuth: 200.000 Euro Schaden bei Scheunenbrand bei Bindlach

Am Sonntag gegen 9.30 Uhr meldete die Polizei einen Brand im Landkreis Bayreuth. Eine Scheune in Heisenstein (Bindlach) stand in Flammen. Ein Großaufgebot von Rettungskräften konnte jedoch nicht verhindern, dass Schaden in Höhe von etwa 200.000 Euro entstand. Außerdem konnten nicht mehr alle Kleintiere aus dem Stall gerettet werden.





Scheunenbrand im Kreis Bayreuth: Das Feuer brach im Dachstuhl aus

Kurz nach 9.15 Uhr bemerkte ein Bewohner Feuer im Dachstuhl der Scheune, die Teil eines etwa 70 mal 10 Meter großen Scheunenkomplexes war. Die Besitzer konnten einen Traktor aus der Scheune fahren, bevor sich die Flammen weiter ausbreiteten und zu erheblicher Rauchentwicklung führten. Die Rauchwolken waren weithin zu sehen.



Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. In der Scheune befindlichen Hasen, Tauben und Hühner konnten jedoch nicht mehr gerettet werden. Die Brandbekämpfung der etwa 320 Feuerwehreinsatzkräfte dauerte bis etwa 11.30 Uhr an. Dabei gelang es den Feuerwehrleuten auch, das Übergreifen der Flammen auf zwei angrenzende Wohnhäuser zu verhindern.



Der Kriminaldauerdienst aus Bayreuth nahm vor Ort die Ermittlungen zur bislang unklaren Ursache des Feuers auf.