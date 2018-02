Kinofilm zum FRAUENTAG

Donnerstag, 08.03.2018, 19 Uhr, Black Box im UG

(Eintritt frei)

KINOHIT mit Meryl Streep zum FRAUENTAG

Der ver.di Frauenrat Oberfranken-Ost lädt zum KINOABEND mit anschließender Diskussion ein.

Gezeigt wird ein aktueller KINOHIT mit Meryl Streep zum Thema INTERNATIONALE FRAUENRECHTE. Das packende historische Drama erzählt die Geschichte der ersten Frauenrechtlerinnen in Großbritannien.

Der Film zeigt die Geschichte mutiger Frauen, die um vieles kämpften, was heute selbstverständlich ist, wie das Wahlrecht oder das Rauchen auf öffentlichen Plätzen. Im Vordergrund stehen Würde und Selbstbestimmung sowie gerechte Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen. In der Geschichte des Feminismus ist die Einführung des Wahlrechts für Frauen1918 in Deutschland ein Meilenstein.

Wir wollen den diesjährigen Frauentag gemeinsam ganz im Zeichen von 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland begehen und einen Film zeigen, der thematisch seht gut passt.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Bayreuth