Kino Bayreuth: Das sind die Kinos in Bayreuth!

Gerade erst kam der neue Star Wars in die Kinos und hat die Kassen klingeln lassen. Aber auch im Jahr 2018 warten wieder viele große Filmstarts. Avengers, Infinity War, Jurassic World 2, Fifty Shades of Grey 3 - das Angebot ist breit gesät. Vielleicht doch ein Grund, einmal wieder einen Kinosaal aufzusuchen? Damit ihr auch gleich wisst, wo euer neuer Lieblingsfilm läuft, haben wir die Kinos in Bayreuth und Umgebung zusammengestellt:Das Cineplex ist das wohl bekannteste im Stadtgebiet Bayreuth, da es auch das einzige "richtige" Kino darstellt und somit über ein stets aktuelles Filmangebot für Groß und Klein verfügt. Der moderne Filmpalast liegt direkt am Stadtkernring und ist somit bequemer erreichbar. Durch die direkt angebundenen Parkhäuser findet sich immer ein Stellplatz für das Auto und auch der zentrale Busbahnhof ist nur zwei Gehminuten entfernt.Das Cineplex bietet acht Kinosäle mit insgesamt über 1000 Sitzplätzen und ist mit der modernsten Ton- und Projektionstechnik ausgestattet. Da die Säle mit französischen Clubsesseln bestückt sind und die Reihen in Form eines Amphitheaters ausgerichtet sind, hat man nicht nur eine Menge Beinfreiheit, sondern auch eine optimale Sicht von jedem Platz aus. Für alle Verliebten gibt es in den Logen eine größere Anzahl von Doppelsitzen.Für Kulturfreunde bietet das Cineplex Bayreuth regelmäßig Live-Übertragungen der Bayreuther Festspiele, der Metropolitan Opera New York oder der Berliner Philharmoniker an. Fußballbegeisterte können während der Welt- oder Europameisterschaft die wichtigsten Spiele verfolgen.Hindenburgstraße 2Montag - Freitag: ab 14 UhrSamstag: ab 9:45 UhrSonntag: ab 9:30 UhrStandard-Tarif 6,50€ - 7,50€, mögliche Zuschläge (z.B. 3D-Filme, Überlänge, Logenplatz) 0,50€ - 3€Alljährlich findet im Frühjahr das Kurzfilm-Festival "kontrast" statt. Hier können sich die Zuschauer an Highlights des filmischen Schaffens von Profis aber auch Amateuren erfreuen. Technik steht hier nicht an erster Stelle, sondern die originellen Ideen und die kreative Umsetzung. Besonders charmant ist das Zusammentreffen von Publikum und Künstlern selbst in einer entspannten Atmosphäre.Als Spielort dient das Internationale Jugendkulturzentrum Bayreuth, auch einfach nur Zentrum genannt. Neben einem Veranstaltungssaal mit Sitzgelegenheiten für über 300 Zuschauer bietet der Ort auch genug Platz für das Rahmenprogramm, Bistro und Bar sowie die Film-Fest-Party mit Preisverleihung.Das Programm des Festivals ist jedes Jahr individuell und wird demnächst bekannt gegeben.Äußere Badstraße 7a6€ (Einzelkarte)Die Fachschaft Mathematik, Physik & Informatik der Universität Bayreuth veranstaltet während der Semester jeden zweiten Dienstag das Uni-Kino. In einem Hörsaal der Universität werden verschiedene Filme gezeigt, im Sommer findet es teilweise auch unter freiem Himmel im Innenhof statt. Gelegentlich gibt es Specials wie Double-Features (zwei passende Filme nacheinander) oder Filme in Originalton.Studenten der Universität bieten vor dem Hörsaal Popcorn, Naschereien und Getränke für studentenfreundliche Preise an.Universitätsstraße 30, Gebäude NW20 - 3€Falls ihr nicht direkt nach Bayreuth fahren wollt oder aus der näheren Umgebung stammt, bieten sich noch diese Kinos im Umkreis an:Kintopp HollfeldRegina Filmtheater PegnitzCineplex Kulmbach