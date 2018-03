Jetzt anmelden für den Schnuppertag beim Girls und Boys Day

Schülerinnen und Schüler der 5. bis 10. Klasse haben die Chance, Berufe kennenzulernen, in denen Frauen beziehungsweise Männer eher selten vertreten sind.

So können Mädchen unter anderem Berufe in IT, Handwerk, Technik und Naturwissenschaften kennenlernen, Jungs entdecken in einer Kindertagesstätte, in der Stadtbücherei oder in einem Seniorenheim vielleicht ihren neuen Traumjob.

So einfach geht?s: Aktion auswählen und anmelden

Jungs finden auf dem Boys?Day Radar unter www.boys-day.de ihre Schnupperplätze und Mädchen finden ihre Praktikumsplätze im Girls?Day Radar unter www.girls-day.de.

Die Anmeldung ist bis einen Tag vor dem Aktionstag möglich, sofern nichts anderes im Text der Aktion steht. Weitere Informationen und der Antrag auf Freistellung von der Schule sind ebenfalls im Internet zu finden.

Also, auf geht?s! Noch sind Plätze frei! Die Unternehmen und Einrichtungen freuen sich auf viele Anmeldungen.

Weitere Informationen erhalten Interessenten im Internet unter www.bayreuth.de/wirtschaft-forschung/wirtschaftsstandort/fachkraefte/girls-und-boysday oder direkt bei den jeweiligen Ansprechpartnern:

Für die Region Bayreuth:

Matthias Mörk,

Fachkräftemanagement Stadt Bayreuth, Tel. 0921 ? 25 1187

Matthias.Moerk@stadt.bayreuth.de

Für die Region Kulmbach:

Heike Söllner,

Landratsamt Kulmbach, Tel. 09221 ? 707 150 (vorm.)

soellner.heike@landkreis-kulmbach.de

Organisiert wird der Girls? und Boys?Day jährlich durch die regionale Arbeitsgemeinschaft mit Vertretern der Agentur für Arbeit, dem Fachkräftemanagement der Stadt Bayreuth, dem Wirtschaftsförderer im Landkreis Bayreuth und den Gleichstellungsbeauftragten der Städte Bayreuth und Kulmbach sowie der Regierung von Oberfranken.