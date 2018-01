Jahresprogramm für Kinder und Jugendliche

Sportlich, kulturell und insbesondere während der Ferien wird auch in diesem Jahr einiges für die Kinder und Jugendlichen in Bayreuth geboten. Noch bis 24. Februar findet das Mitternachtsbasketball in der Rotmainhalle statt, das mit einem Abschlussturnier an diesem Tag endet. Sportlich geht es auch beim 44. Bolzplatzturnier zu, bei dem sich die Jugendlichen vom 20. April bis 16. Juli messen können.

Am 7. Mai empfängt die Oberbürgermeisterin alle Schülerinnen und Schüler im Neuen Rathaus, um sich mit ihnen über ihre Sorgen und Wünsche zu unterhalten. Neben tollen Betreuungsangeboten in den Oster- und Pfingstferien dürfen sich alle Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren auf das Sommerferienprogramm ?Schöne Ferien? vom 30. Juli bis 10. September freuen. Natürlich wird es auch wieder die Kinderspielstadt ?Mini-Bayreuth? geben ? und zwar vom 6. bis 10. August. Am 9. November findet die traditionelle Jugendehrung statt. Geehrt werden dabei Schülerinnen und Schüler, die sich zum Beispiel im sportlichen oder musikalischen Bereich besonders verdient gemacht haben.

Neben diesen Höhepunkten finden das gesamte Jahr über viele abwechslungsreiche Angebote für jedes Alter statt, die keine Langeweile aufkommen lassen.