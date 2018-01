Integration fördern durch Sprachmittler

Das Projekt wird durch das Bayerische Sozialministerium finanziert und in Kooperation mit den Jugendämtern von Stadt und Landkreis umgesetzt. Die Sprachmittlerinnen Viktoriia Plachynta und Shifaa Alkhalaf sind beim Freiwilligen Zentrum Bayreuth angesiedelt, eine Informations- und Beratungsstelle für ehrenamtliches Engagement in Bayreuth. ?Diese Angliederung bietet eine breite Grundlage für den Erfolg des Projektes?, so Caritas-Geschäftsführer Hinterstößer. In Bayreuth sei bereits eine Vielzahl von Initiativen im ehrenamtlichen Bereich für und mit Geflüchteten sowie in Kindertagesstätten gegeben. ?Die Sprachmittlerinnen stellen da eine sinnvolle Ergänzung dar.?