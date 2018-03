In Schlangenlinien über die A9: Polizei stoppt Autofahrer

Wie die Polizei in Oberfranken berichtet, kontrollierte die Verkehrspolizei den 57-Jährigen an der Rastanlage in Himmelkron, nachdem er durch Schlangenlinien aufgefallen war.Der Verdacht der beiden Beamten auf eine Trunkenheitsfahrt bestätigte sich durch einen Alkoholtest.Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen, den Schlüssel für sein Fahrzeug abgeben und bis zur Nüchternheit in einem Hotel nächtigen. Er wird wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.