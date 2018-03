?Ich lasse mich nicht zermahlen!!!? schrieb Friedelind Wagner am 6. November 1939 in einem Brief an ihre Tante Daniela Thode. Sie verkörpert mithin einen bedeutsamen Kontrapunkt gegen den Geist, der sich exemplarisch im Siegfried-Wagner-Haus manifestierte. Von Jugend an gab sie das ?schwarze Schaf? in der Familie und ging nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 1939 im Alter von erst 21 Jahren ins entbehrungsreiche amerikanische Exil. Es ist indessen schwer zu beurteilen, ob der endgültige Bruch mit Wahnfried vor allem politischen Überzeugungen entsprang oder in höherem Maße ihrer notorischen Daueropposition gegen die Mutter und ihrer Außenseiterrolle in der Familie. In jedem Fall wurde Friedelind Wagner, inzwischen amerikanische Staatsbürgerin, nach ihrer Rückkehr nach Bayreuth 1953 als ?Verräterin? beschimpft.

Das Siegfried-Wagner-Haus symbolisiert in besonderer Weise die nationalsozialistische Inanspruchnahme Wagners und der Bayreuther Festspiele. Von 1936 bis 1940 beherbergte Winifred Wagner dort Adolf Hitler während seiner Festspielbesuche. Sie selbst lebte darin bis zu ihrem Tod 1980. Dieser historisch in besonderer Weise kontaminierte Ort ist heute Schauplatz der Dokumentation und Darstellung der Ideologiegeschichte Wagners, der Bayreuther Festspiele und der Wahnfried-Familie vor und während des ?Dritten Reichs?.

(Quelle: Richard Wagner Museum Bayreuth)