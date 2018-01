Hallenbäder in Bayreuth und Umgebung

Hallenbäder in Bayreuth



Stadtbad Bayreuth

SVB-Hallenbad Bayreuth

Hallenbäder im Landkreis Bayreuth



Freizeit- und Familienbad Juramar in Pottenstein

Ganzjahresbad CabrioSol in Pegnitz

Thermen in Bayreuth und Umgebung





Lohengrin Therme Bayreuth

Therme Obernsees

Ob als Ausflug mit der Familie oder zum engagierten Bahnenschwimmen. Der Ausflug ins Hallenbad ist ein zeitloser Klassiker. Doch welche Bäder gibt es in Bayreuth Stadt und Landkreis und was wird dort geboten? Unsere Übersicht gibt Aufschluss:Was das Stadtbad in Bayreuth so besonders macht, ist vor allem sein charmanter Baustil der 1920er Jahre. Bei der klassischen Kleinfließen-Optik und den runden Stützbögen im Inneren der Schwimmhalle kann man eigentlich nur nostalgisch werden. Interessierte können sich bei einem virtuellen Rundgang durch das Schwimmbad selbst einen Eindruck verschaffen.Die Schwimmhalle des Bads erstreckt sich über zwei Stockwerke. Unten befindet sich das große Schwimmbecken, ein kleines Planschbecken für die Kinder und ein warmer Whirlpool.Oben auf der Empore warten ein Dampfbad und zwei Textilsaunen auf die Besucher. Sowohl das Dampfbad und die Saunen als auch die regelmäßig angebotenen Wasser-Fitnesskurse sind im Eintrittspreis mit inbegriffen. Außerdem verfügt das Schwimmbad über ein kleines Lehrschwimmbecken, das in der Regel am Wochenende geöffnet ist. Dort werden Schwimmhilfe-Ausrüstung wie Schwimmnudeln- oder -bretter kostenlos zur Verfügung gestellt.Kolpingstraße 7, 95444 Bayreuth (für Gäste des Bads kostenlose Parkmöglichkeiten im Parkhaus Oberfrankenhalle/Sportpark: einfach mit Parkticket beim Stadtbad-Team melden)Beim SVB-Hallenbad handelt es sich um das Schwimmbad des Schwimmvereins Bayreuth. Mit seinem großen 50 Meter-Schwimmbecken eignet es sich sehr gut zum aktiven Bahnenschwimmen.Während die Eltern ihre Bahnen drehen, können sich die Kinder im Nichtschwimmerbereich aufhalten, wo sich das vier auf vier Meter große Nichtschwimmerbecken je nach Bedarf auf Tiefen zwischen 30 und 120 Zentimeter einstellen lässt. Oder sie toben sich im Sprungbecken auf dem Ein-, Drei -oder Fünfmeterturm aus. Für jeden Besucher ist außerdem das Dampfbad im Preis enthalten. Die Sauna kostet hingegen extra.Da im Schwimmbad regelmäßig trainiert wird, sind einige der Bahnen häufig für den Vereinssport reserviert. Hier hilft der Belegungsplan weiter. Außerdem kann es bei Wettkämpfen zu Änderungen der Öffnungszeiten kommen. In der Regel wird über solche Änderungen allerdings auf der Website des Schwimmbads informiert.Am Sportpark 5, 95448 BayreuthWas das Hallenbad Juramar in Pottenstein besonders macht: Das Wasser enthält kein Chlor. Stattdessen handelt es sich nach Angaben des Schwimmbads um reine Natursole. Das soll das Wasser besonders weich machen und beispielsweise Schleimhautreizungen reduzieren.Das Bad verfügt über ein 18 Meter langes Schwimmerbecken und ein Spaßbecken mit Sprudelecke und einem Wasserpilz für die Kids. Für die ganz Kleinen gibt es außerdem ein Babybecken mit kleiner Babyrutsche und einer Sprudelkugel.Am Kurzentrum 4, 91278 PottensteinDas CabrioSol nennt sich nicht ohne Grund "Ganzjahresbad". Im Winter ist es ein Hallenbad, im Sommer, wenn der Außenbereich zusätzlich geöffnet wird, eher ein Freibad. Was das CabrioSol aber erst richtig außergewöhnlich macht, ist das Cabrio-Dach der großen Schwimmhalle: Denn bei guter Wetterlage öffnet sich das Dach über dem 25 Meter langen Schwimmerbecken automatisch und ermöglicht es den Besuchern, unter freiem Himmel zu schwimmen.Abgesehen davon gibt es im Hallenbad eine 68 Meter lange "Power-Light-Rutsche" , ein Dampfbad, sowie eine Kindererlebnislandschaft mit Planschhöhle, einem Wasserfall, einer Wasserkanone und einer Regenbogenrutsche. Das 120 Quadratmeter große Solebecken im Freien ist ganzjährlich geöffnet und lädt mit einer Wassertemperatur zwischen 32 und 36 Grad zum Entspannen ein.Der Saunabereich bietet mit dem Sanarium, der Finnischen, der Salz- und der Kelo-Sauna eine große Auswahl, kostet allerdings extra - genauso wie die Wellness- und Massageangebote.Badstraße 4, 91257 PegnitzWer sich eine entspannte Auszeit vom Alltag nehmen will, ist außerdem in einer der beiden Thermen in Bayreuth und Umgebung gut aufgehoben.Das Wasser in der Lohengrin Therme stammt aus der staatlich anerkannten Heilquelle der Friedrichs-Therme. Die Therme gliedert sich in drei Erlebnis-Bereiche: die Thermenwelt, die Saunalandschaft und den Spa-Bereich.In der Thermenwelt kann man im Therapiebecken beispielsweise bei 32 bis 34 Grad und Massagedüsen aller Art zur Ruhe kommen. Das Mehrzweckbecken eignet sich mit einer Streckleiter und Reckstangen gut für Bewegungsübungen im Wasser. Im Strömungskanal kann man sich auch einfach einmal treiben lassen.Im Sauna-Bereich ist mit einer Temperaturspanne zwischen 55 und 95 Grad viel Auswahl geboten. Wer ordentlich schwitzen will, ist in der Finnischen und in der Rustikalsauna gut aufgehoben. Wer es eher mild mag, sollte das Biosanarium mit seiner Farblicht-Therapie und täglicher Klangmeditation oder das Steinbad ausprobieren. Im Spa kann man aus über 30 verschiedenen Schönheitstreatments und Anwendungen auswählen.Kurpromenade 5, 95448 BayreuthDie Therme Obernsees in der Fränkischen Schweiz ist für ihr mineralhaltiges Thermalwasser bekannt.Im Innenbereich der Therme kann man sich zum Beispiel im Erlebnisbecken von Massagedüsen die Muskeln lockern lassen. Oder man treibt einfach im Mediationsbecken vor sich hin. Kinder können sich in der Spiel-Oase bei 32 Grad-warmem Wasser austoben, im Fun-Bereich die Steilrutsche runterrutschen oder an der Wasserkanone planschen. Außen kann im großen Attraktionsbecken geschwommen oder in der Grotte und dem Hyperthermie-Becken entspannt werden.Im Saunabereich kann man in etlichen Saunen im Innen- und Außenbereich abschalten. Bier-Fans sollten sich auf keinen Fall die Fränkische Bier- und Genuss-Sauna entgehen lassen.An der Therme 1, 95490 Mistelgau