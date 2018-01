Glätte sorgt für viele Unfälle in Oberfranken - Schutzengel für Fahrer in Bad Berneck

Die winterlichen Straßenverhältnisse haben in Oberfranken am Dienstagabend und in der Nacht zum Mittwoch für zahlreiche Unfälle gesorgt. Laut Polizei gab es etwa 70 Unfälle wegen Schneeglätte.Dramatisch endete ein Unfall am Dienstagabend auf der A9 im Kreis Bayreuth. Nach einem Auffahrunfall stürzte ein 33 Jahre alter Mann von der Talbrücke Trockau in den Tod.Weitere Tote oder Verletzte waren bei den Glätteunfällen glücklicherweise nicht zu beklagen.Großes Glück hatte ein 62-jähriger Mann in Bad Berneck (Landkreis Bayreuth), der mit seinem Auto am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr den Heinersreuther Weg in Richtung Ortsmitte unterwegs war.Auf dem Gefälle kam das Fahrzeug aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen, prallte gegen eine Sandsteinmauer und überschlug sich, wie die Polizei berichtet. Das Auto des 62-Jährigen schlitterte noch einige Meter auf dem Dach, prallte gegen ein weiteres geparktes Fahrzeug und kam letztendlich zum Liegen.Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.