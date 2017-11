Landkreis Bayreuth: Mann fährt in Gegenverkehr, weil seine Spur nicht geräumt ist

Ein nicht alltäglicher Verkehrsunfall ereignete sich in der Nacht von Sonntag auf Montag auf der B303 im Bereich von Fichtelberg.



Ein 60 Jahre alter Fahrzeugführer war mit seinem Auto die schneebedeckte B303 von Marktredwitz kommend in Richtung Bayreuth unterwegs. Wie die Polizei berichtet, kam ihm dann auf der Höhe von Fichtelberg im Begegnungsverkehr ein Schneeräumdienst entgegen, der die Fahrspur von Schnee und Eis befreite. Aus noch nicht geklärten Gründen fuhr der Fahrer nach links auf die geräumte Gegenfahrbahn und setzte seine Fahrt auf dieser fort.



Trotz eines entgegenkommenden Fahrzeuges sah sich der 60 Jahre alte Mann nicht gezwungen, auf die für ihn vorgesehene Fahrspur zurückzufahren, weshalb es zum Frontalzusammenstoß mit einem 59 Jahre alten Fahrer kam. Durch den Zusammenstoß wurde der Unfallverursacher leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ungefähr 20.000 Euro.



Der Unfall wurde durch die Polizeiinspektion Bayreuth-Land aufgenommen, Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.