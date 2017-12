Fitnessstudios in Bayreuth: Hier werden Sie fit!

Nach den Weihnachtsfeiertagen folgt der Schock beim Blick auf die Waage. All die Leckereien haben ihre Spuren hinterlassen. Fitnessstudios sind ein guter Weg, um die lästigen Kilos wieder los zu werden und bis zum Sommer wieder fit zu sein. Für alle Bayreuther haben wir hier fünf unterschiedliche Fitnessstudios in der Stadt gesammelt:1. LaFitIm Studio LaFit steht Beratung an erster Stelle. Egal ob Muskelaufbau, Fettreduzierung oder Spaß am Sport - mehrere ausgebildete Fachkräfte stehen den Kunden zur Seite und sorgen dafür, dass alle Trainingseinheiten korrekt und sicher ausgeführt werden. Wer unter gesundheitlichen Problemen leidet, findet hier auch Trainer für Sportrehabilitation. Wer nicht mit Sportgeräten arbeiten möchte, kann an vielfältigen Kursen, wie Zumba, Kickboxen, Indoor Cycling oder Bauch-Beine-Po teilnehmen.Oberhalb des Studios befindet sich eine Physiotherapie Praxis, mit der das LaFit eng zusammen arbeitet. Hier können Sie über das Training hinaus auch ernährungstechnisch und medizinisch betreut werden.ADRESSE: Ottostraße 1ÖFFNUNGSZEITEN:Montag - Donnerstag: 9 bis 22:30 UhrFreitag: 9 bis 22 UhrSamstag und Sonntag: 10 bis 18 UhrPREISE: Probemonat 19,90 Euro, Mitgliedschaft ab 30 EuroWEBSITE: www.lafit-bayreuth.de 2. McFitDie Kette McFit ist deutschlandweit bekannt. Täglich stehenTrainer zur Verfügung, um die Kunden in die Geräte einzuweisen oder Fragen zu beantworten. Neben dem Ausdauer- und Krafttraining-Bereich stehen hier auch ein Dehn- und Boden-Bereich sowie eine Ecke mit freien Gewichten zur Verfügung. Ein Probetraining ist kostenlos, ob alleine, mit Trainer oder Freunden. Wer Mitglied ist, kann außerdem mit seinem Ausweis in jedem McFit Studio in Europa trainieren.Für Zumba, Cycling, Hip Hop oder Ähnliches gibt es sogenannte Cyberobics Räume. Hier werden die Kurse virtuell über eine Leinwand abgehalten.ADRESSE: Wittelsbacher Ring 2-4ÖFFNUNGSZEITEN:365 Tage, 24 StundenPreise: Standard Vertrag 19,90 EuroWEBSITE: www.mcfit.com/de/ 3. FreiraumIm Freiraum trainiert man mit modernster Technik. Die sogenannten eGym-Geräte stellen sich automatisch auf die Benutzer ein. Durch einen RFID-Chip, welchen die Trainierenden bei sich tragen, erkennen die Geräte automatisch die Sitzposition und Belastung. Wer auch an seiner Ernährung etwas ändern möchte, kann sich hier einer Stoffwechselanalyse unterziehen, um danach einen personalisierten Trainings- und Ernährungsplan zu erhalten.Für die Entspannung nach dem Training gibt es einen Wellnessbereich mit Dampfbad und Saunen.ADRESSE: Spinnereistraße 7ÖFFNUNGSZEITEN:Montag, Mittwoch, Donnerstag: 8 bis 22 UhrDienstag und Freitag: 7 bis 22 UhrSamstag und Sonntag: 9 bis 19 UhrPREISE:WEBSITE: www.freiraum-bayreuth.de 4. CrossFitWer das etwas andere Training sucht und kein Fan von klassischen Fitnessstudios ist, findet hier die richtige Anlaufstelle. Das CrossFit in Bayreuth bietet Kurse in kleinen Gruppen an, um so ein intensives Coaching zu garantieren. Hier wird nicht an Geräten trainiert, sondern verschiedene Übungsfolgen absolviert - mit dem Ziel, möglichst viele Wiederholungen in kurzer Zeit zu schaffen. Für Einsteiger bis Profi ist alles geboten. Bei gutem Wetter finden die Kurse auch in der Natur statt.Ebenso werden Betriebssportkurse angeboten, die die Arbeitsatmosphäre verbessern und für einen Ausgleich zum stressigen Arbeitstag sorgen sollen. Teambuildings oder Gruppenevents, wie auch Personal Coaching können individuell vereinbart werden.ADRESSE: Bernecker Straße 17ÖFFNUNGSZEITEN (Open Gym):Montag: 8 - 9:30 Uhr, 15:30 - 16:30 Uhr, 20:30 - 22 UhrDienstag: 8 - 9:30 Uhr, 15:30 - 16:30 Uhr, 21 - 22:30 UhrMittwoch: 8 - 9:30 Uhr, 19:45 - 21:15 UhrDonnerstag: 8 - 9:30 Uhr, 15:30 - 16:30 Uhr, 20:30 - 22 UhrFreitag: 8 - 9:30 Uhr. 19:30 - 21 UhrSamstag: 10 - 12 UhrSonntag: 11 - 12:30 UhrKurse über die Website buchbarPREISE: Mitgliedschaft ab 69 Euro (monatlich), 10er Karte 119 Euro, Personal Training 60 EuroWEBSITE: www.crossfit-bayreuth.de 5. Well und FitIm größten Studio Bayreuths gibt es eine Auswahl an Kursen und Trainingsmethoden für sämtliche Geschmäcker. Ob Cardio- oder Gerätetraining, hier finden sich klassische Trainingsmethoden, wie in jedem Studio. Abgesehen davon können Sie ebenso an Gruppen-Kursen wie Power Plate, Cross Circle oder Suspension teilnehmen. Wer ein individuelles Trainingsprogramm möchte, kann dies von ausgebildeten Fachkräften nach einem Vital Check und Absprache der Trainingsziele erstellen lassen. Weitere Körperanalysen finden im Anschluss regelmäßig statt. Ebenso können Sie hier Reha Sport ohne Mitgliedschaft durchführen.Für die Entspannung nach dem Training bietet sich der Wellness Bereich mit Dampfbad, Sauna und Massagen an. Für alle, die nicht genug bekommen, kann man bei Well und Fit auch Ballsportarten ausüben oder Klettern.ADRESSE: Weiherstraße 36ÖFFNUNGSZEITEN:Montag bis Freitag: 9 bis 22:30 UhrSamstag und Sonntag: 10 bis 19 UhrWEBSITE: wellundfit-bayreuth.de