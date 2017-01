Kundry, der blaue Engel

Dass in Bayreuth zum 100. Mal die Richard-Wagner-Festspiele stattfinden, dass die beschämend tief ins Naziregime verstrickten Festspiele nach dem Zweiten Weltkrieg vor 60 Jahren überhaupt wiedereröffnet werden konnten, ist für die aktuelle Intendanz kein Anlass zu außerordentlichen Aktivitäten. Lapidar heißt es "keine Zeit, kein Geld", und letzteres scheint so knapp zu sein, dass es nicht einmal mehr für ein Pressefreiexemplar der kleinen Broschüre langt, die zum Jubiläum erschienen ist. Sei's drum. Im Zweifelsfall kann man sich ja an Stefan Herheims brillante "Parsifal"-Inszenierung von 2008 halten.



Auch in ihrem vierten Jahr hat diese Produktion nichts von ihrer Aussagekraft, Faszination und Vielschichtigkeit eingebüßt. Der Regisseur und seine kongenialen Ausstatterinnen Heike Scheele (Bühne) und Gesine Völlm (Kostüme) verknüpfen gekonnt die Handlung des 1882 uraufgeführten Bühnenweihfestspiels mit der Geschichte der Familie Wagner und der Festspiele sowie mit der politischen Geschichte Deutschlands - vom Wilhelminischen Kaiserreich über das Dritte Reich und die Bonner Nachkriegsdemokratie bis hin zur aktuellen Bundesregierung, deren Kanzlerin sich bei der Vorstellung am Donnerstag wieder zusammen mit den Zuschauern im Parkett im großen Schlussbild gespiegelt fand.



Zu gern wüsste man, was Angela Merkel für sich denkt, wenn sie zum wiederholten Male diese spannende, aber merkwürdige Geschichte verfolgt, in der mit einer allerdings gewichtigen Ausnahme Frauen Nebensache sind. In Wagners "Parsifal" gibt es mit Kundry nur eine zentrale, dafür umso mehr schillernde Frauenfigur. Der Rest sind namenlose Blumenmädchen und eine anonyme Altstimme, die Hauptsache sind die Erlösung suchenden Männer - vom Knaben bis zum Greis.



Ein Frauenbild, das sich wandelt



Man kann im Verlauf dieses Abends unter anderem verfolgen, wann, warum und wie sich in unserer Gesellschaft das Frauenbild verändert hat. Zunächst ist Herheims Kundry mitsamt ihren Doubles in erster Linie Gebärende. Sie bringt in der zentralen Wahnfried-Bettstatt als Herzeleide Parsifal zur Welt (und lässt dabei wie von selbst an Cosima und Siegfried denken), sie ist die Dienende in Kammermädchen-Uniform und könnte genauso gut die brave Rotkreuzschwesterntracht der Blumenmädchen tragen, die in Kriegs- und sexuellen Notstandszeiten der Männergesellschaft auch anderweitig verfügbar sind.



Natürlich ist Kundry auch die Verführung in Person. Schon wenn sie mütterlich den Knaben küsst, fürchtet der sich nicht grundlos vor ihrer vereinnahmenden Umarmung. Wenn Kundry, die mal unschuldsweiß, mal flammendrot gekleidete Höllenrose, im 2. Akt Parsifal in ihren Bann ziehen soll, kann sie es sich leisten, zunächst unerreichbar weit weg zu sein - oben, über den Wahnfried-Rundfenstern, oben, auf der nachgebauten Festspielhausbühne, die auf der realen Bühne in dieser Inszenierung immer wieder Einzug hält - spielerisch leicht und mit technisch stupender Präzision wie all die großartigen offenen Verwandlungen.



Kundry zieht, wie ihr magischer Meister Klingsor (prägnant: Thomas Jesatko) als Blauer Engel gekleidet, alle Register, um Parsifal (solide, mehr nicht: Neuling Simon O'Neill) den Kuss abzutrotzen. Stimmlich gelingt das Susan Maclean deutlich besser als im Vorjahr. Ihr Mezzosopran verfügt über ein großes Ausdrucksspektrum; nur bei einigen Spitzentönen musste sie kapitulieren.



Gurnemanz bleibt kein Einsiedler

Apropos: Das Frauenbild der universellen Dienerin ändert sich just in dem Moment, wenn mit dem Dritten Reich auch das Haus Wahnfried in Trümmer gefallen ist. Nach der bunt illuminierten Karfreitagsszene im 3. Akt ziehen im Vordergrund Trümmerfrauen vorbei. Kundry holt sie auf die Bühne, bezieht sie gleichsam ein in ihre Wanderschaft, ihren Heilsweg, der erfrischend anders endet, als es im Libretto steht. Das Bundestagsgralsszenenbild aus der Frühzeit der Bonner Republik bleibt männlichen Abgeordneten und dem mit Dornen bekrönten Amfortas (subtil und souverän: Detlef Roth) vorbehalten, dafür darf sich endlich auch einmal Gralshüter Gurnemanz (seit langem einsame Spitze: Kwangchul Youn) emanzipieren: Er tut sich mit Kundry zu einer Kleinfamilie zusammen, die vielleicht mit mehr Fortune die Glaubens- und Zukunftsprobleme der Gesellschaft angehen kann.



Ob der sehenswerte "Parsifal" auch noch beim Public Viewing und den Fernsehübertragungen drankommt, steht in den Sternen. Vielleicht kam der Regisseur am Schluss deshalb nicht vor den Vorhang. Fragen nach der "Parsifal"-Aufzeichnung weichen Eva Wagner-Pasquier, Katharina Wagner und ihr Pressesprecher geschickt aus. Dass es an Stefan Herheim nicht liegen kann, hat er erst im April bei einem Interview bekräftigt. "Nicht soll der mehr verschlossen sein", möchte man den zugeknöpften Festspielleiterinnen zurufen. "Enthüllet den Gral - öffnet den Schrein!" Auch weil Dirigent Daniele Gatti, Orchester und Chöre hier zu einer Höchstform auflaufen, die man dokumentieren sollte.