"Ha! Diese Meister!"

Das Festspielhaus ist baulich ein Sanierungsfall von einer Größenordnung, die erstmal ein Gutachten abklären muss. Die Festspiele selber sind es vielleicht auch schon. Denn dass bereits einen Tag nach der Festspieleröffnung im Parkett hinten mindestens zwanzig Plätze frei geblieben und auch in den Balkonreihen und Galerie nicht die übliche drangvolle Enge geherrscht haben soll, gibt zu denken. Von wegen sieben Jahre Wartezeit für Kartenbesteller aufgrund riesiger Nachfrage!



Die Frist ist um. Der Mythos von der einzigartigen Überbuchung bröckelt. Nicht nur auf dem Schwarzmarkt werden beispielsweise Karten zu Katharina Wagners "Meistersinger"-Inszenierung von 2007 eher wie saures Bier gehandelt. Früher gab es für jede Vorstellung Kartensuchende, die gleichsam vor dem Festspielhaus kampierten und sich fantasievolle Suchschilder einfallen ließen. Am Dienstag, dem Tag der Wiederaufnahmepremiere, suchte niemand eine Karte.



Warum auch? Diejenigen, die unbedingt jede Festspielinszenierung mindestens zweimal erlebt haben wollen, waren - über welche Kartenbeschaffungsmaßnahme auch immer - längst drin. Die Umbesetzung des Walther von Stolzing, den bisher Klaus Florian Vogt mit sängerdarstellerischem Glanz erfüllt hatte, klang auch nicht unbedingt verlockend. Und die Ankündigung der Regisseurin in einem Interview, dass sie sich inzwischen mehr und mehr vom Dramaturgen-Theater wegentwickelt habe, dürfte ja am Grundkonzept ihrer "Meistersinger" nichts geändert haben. Und das geht nach wie vor in eine Richtung, die auf fatale Weise die Musik ihres Urgroßvaters ignoriert.



Arg viel "Lieb" und "Kunst"

Natürlich sind alle, die diese Produktion noch nicht gesehen haben, zunächst einmal froh, dass was los ist auf der Bühne. Der Aufwand an Mensch und Material ist allerdings spürbar geringer geworden. Burkhard Fritz, der neue Stolzing, ist weitaus weniger der blindwütige Actionpainter, der sein Vorgänger war. Zwar kleckst und schreibt er noch auf dem Flügel, auf Bildern und Mobiliar herum, aber seine Hinterlassenschaften wie "Lieb" und "Kunst" sind harmlos und lassen sich sowieso auch prima wieder abwischen. Hatte Stolzing bisher noch einen Furor und eine Ausstrahlung, die verständlich machte, warum Eva (Michaela Kaune) ihn und keinen anderen will, so ist diese Logik jetzt dahin.



Was auch mit Hans Sachs zu tun hat. Der junge Bassbariton James Rutherford, nach Franz Hawlata und Alan Titus Sachs Nr. 3 in dieser Produktion, hat zwar seit dem vergangenen Jahr an stimmlicher Sicherheit hinzugewonnen, aber es ihm fehlt auch darstellerisch noch die Souveränität, mit der diese Rolle ausgefüllt sein will. Warum Eva diesen zwar jungen, aber blassen Sachs stehen lässt zugunsten des jetzt rockermäßig aufgemachten, stimmlich sparsam-soliden, aber älter wirkenden und ebenso blassen Stolzing, will wenig einleuchten.



Viel Ringelpiez mit Anfassen

Darum - und sicher nicht, weil die Regie es so will - ist Adrian Eröds Beckmesser der Gewinner des Abends. Er ist neben dem über die Lehrbubenrolle längst hinausgewachsenen David von Norbert Ernst einfach die lebendigste, eindringslichste Figur und gibt dem Merker sängerdarstellerisch viel Kontur. Obwohl er am Ende des 2. Akts gar nicht mehr verprügelt wird. Insofern ist sich Katharina Wagner, die in ihren "Meistersingern" alles auf den Kopf stellt, sogar bei den Änderungen treu geblieben. Sie macht aus der Prügel- eine harmlose Traumszene mit viel Ringelpiez und Anfassen, das im 3. Akt die lebendig gewordenen Klassikerstatuen mit Schwellköpfen und angeschnallten Hörnern an den Unterhosen parodistisch wiederholen.



"Ha! Diese Meister!" möchte man mit Stolzing klagen. Denn die bösen, am Schluss faschistischen Geister, die die Regisseurin vermeintlich werk- und urgroßvaterkritisch auffahren lässt, kann man zwar an der Rezeptionsgeschichte festmachen. Aber nicht an dieser Handlung und erst recht nicht an der Musik.



Wer will, kann es witzig finden, dass der Meistersinger-Wettstreit von der Gesangs- auf die bildende Kunst verlagert wird. Aber welchen Sinn macht es? Erfahren wir dadurch mehr über die Handlung und ihre Figuren? Nein. Der Abend geht szenisch ins Leere. Auch weil er die Kunst desavouiert. Und die Geduld des Publikums. Denn Sebastian Weigle im Orchestergraben zelebriert inzwischen zu gerne eine Langsamkeit, die fatal an die in Einzelnoten zerbröckelnden, elend langen Festspielabende unter James Levine erinnert. Es ist zwar schön zu hören, wie gut der Dirigent die Akustik, den Orchesterapparat, Chor und Sänger im Griff hat. Doch selbst zart webender Holunderduft nervt, wenn man ihn zu dick aufträgt.