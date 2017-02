Das kunterbunte Festspiel-Abc

A wie Auffahrt . Die An kunft der Prominenz am Eröffnungstag war schon 1876 ein Spektakel: Gekrönte Häupter und Künstler gaben sich ein Stelldichein am Grünen Hügel. Heutzutage defilieren auf dem roten Teppich u.a. die Kanzlerin, das bayerische Kabinett - und Thomas Gottschalk.



B wie Bayreuther Blätter und Blaue Mädchen . Erstere waren von 1878 bis 1938 das offizielle Publikationsorgan der Festspiele, das sich zu einer rechtsradikalen Propagandaschrift entwickelte. Letztere waren die blau gekleideten Türschließerinnen, die jetzt leider ein grämliches Grau tragen.



C wie Chéreau und Chor . Neben Regisseuren namens Wagner waren und sind auch andere prägend, wie Patrice Chéreau und Christoph Schlingensief. Der Chor ist die Festspielkonstante schlechthin: Er wird unabhängig von der jeweiligen Inszenierung stets bejubelt. Zu Recht.



D wie Dirigenten und Dienst am Werk . Nach Wagners Tod 1883 stellte Witwe Cosima mit viel Buchstaben- und Werktreue den "Meister" auf einen gefährlich hohen Sockel. Ob er runtergefallen ist, weil die Dirigenten in ihrer Tempowahl ziemlich frei waren? Jedenfalls war der allererste "Ring" unter Hans Richter exakt um eine Stunde länger als 1976 unter Pierre Boulez.



E wie Erlösung und Einführung . In Wagners Musikdramen wird viel geliebt, gekämpft, gemordet und erlöst. Meistens geht's am Ende schief, aber die gern als martialisch verschriene Musik tröstet darüber hinweg. Um den Genuss zu erhöhen, sind Einführungsvorträge ein Muss: Oper ist eben sehr komplex.



F wie Festspielhaus und Freunde . Aufgrund der Holzkonstruktion und seines überdachten Orchestergrabens hat das Festspielhaus eine einmalige Akustik. Vom amphitheatralischen Zuschauerraum und seinen 1943 Plätzen blickt man ungetrübt direkt auf die Bühne. Was regelmäßig u.a. die Mitglieder der "Gesellschaft der Freunde von Bayreuth" tun, die seit über 60 Jahren der größte Sponsor sind und jährlich über 14 000 Karten verfügen.



G wie Generalprobe und Gesamtkunstwerk . In seinen Werken wollte Wagner nicht nur Menschen, sondern Utopien darstellen und verkaufte das selbst- und publicitybewusst als "Kunstwerk der Zukunft". Eine Utopie des Ex-Revolutionärs ist teilweise in Erfüllung gegangen: Bei den Generalproben und für Stipendiaten des Richard-Wagner-Verbands ist der Eintritt frei.



H wie Hitler und Helden . Wagner traf mit seinem Werk und den polarisierenden Schriften bei vielen anderen einen Nerv, u.a. bei Adolf Hitler. Der furchtbarste Wagnerianer aller Zeiten fand früh Familienanschluss bei den Wagners, kam oft zu den Festspielen und machte Bayreuth zu seiner Herzenssache - bis zur eigenen Götterdämmerung. Er liebte Wagners Helden, die nach neuerer Lesart gar nicht heldenhaft sind. Nur so singen sollten sie.



I wie Inbrunst und Idee . "Inbrunst im Herzen, wie kein Büßer noch sie je gefühlt, sucht' ich den Weg nach Rom", singt Tannhäuser. Die starke Hingabe an ein Gefühl, an ein Vorhaben ist etwas, das Wagner mit seinen Figuren verbindet - und mit seiner Festspielidee, die er dank vieler Unterstützer verwirklichte. Als Mutter aller neuzeitlichen Festspiele ist Bayreuth nach wie vor einzigartig, weil im eigens dafür gebauten Theater nur die Werke eines Komponisten gespielt werden.



J wie Judenhass und Jugendwerke . Was für ein übler Antisemit Wagner war, illustriert seine Hetzschrift "Das Judenthum in der Musik", die er sogar zweimal veröffentlichte. Strittig bleibt, ob sich das auch in der Musik niederschlägt. Seine frühen, teils noch unwagnerisch klingenden Opern "Die Feen", "Das Liebesverbot" und "Rienzi" werden nicht im Festspielhaus aufgeführt, was schade ist.



K wie Kartenbüro und Kriegsfestspiele . Warum die Festspiele erst heuer zum 100. Mal stattfinden, liegt daran, dass sie zunächst nur stark defizitär waren. Zwangspausen gab es auch während des 1. Weltkriegs. Von 1940 bis 1944 folgten die Kriegsfestspiele, deren Karten die NS-Massenwohlfahrtsorganisation "Kraft durch Freude" vergab. Wer aktuell im Kartenbüro bestellt, muss auf die Zusage sieben Jahre warten.



L wie Ludwig II. und Leitmotiv . Schon als Jüngling war Ludwig Wagnerianer, als König erlöste er Wagner von vielen Geldsorgen und ermöglichte die ersten Festspiele. Er soll übrigens nicht viel von Musik verstanden haben. Dabei tun sich selbst Neulinge leicht, sobald sie begriffen haben, was es mit den Leitmotiven auf sich hat. Zumindest fürs Erste.



M wie Moshammer und mystischer Abgrund . Zu den Promis, die von den Zaungästen der Festspieleröffnung gern bejubelt wurden, zählte auch der Herrenausstatter Rudolph Moshammer. Gern saß er in der ersten Parkettreihe, auf Tuchfühlung mit dem Deckel über dem versenkten Orchestergraben, den Wagner als mystischen Abgrund bezeichnete.



N wie Neubayreuth und Nietzsche . Wie umstritten Wagner und Bayreuth von jeher waren, zeigt sich an Friedrich Nietzsche. Erst war der Philosoph ein glühender Anhänger, dann gnadenloser Kritiker. Ist schon lange her! Inzwischen ist selbst Neubayreuth alt geworden: Die so bezeichnete Festspiel-Ära begann 1951, mit der prägenden "Parsifal"-Inszenierung von Wieland Wagner.



O wie Opernglas und Orchester . Die Instrumentalisten stammen aus anderen Orchestern und verbringen quasi den Sommerurlaub in Bayreuth. Sehen kann man sie nur, wenn sie zum Applaus auf die Bühne kommen, was neuerdings unklar geregelt ist. Inzwischen muss man den eigenen Feldstecher mitbringen, denn anstelle des Opernglasverleihs gibt es einen überflüssigen Shop.



P wie Pausen , Programme und Proteste . Die Pausen in Bayreuth dauern jeweils eine Stunde, die Programmhefte waren zuletzt schön bunt bebildert, aber inhaltlich Blindgänger. Buhrufer sind nicht nur bei den Premieren zugange, aus den unterschiedlichsten Gründen.



Q wie Quotenfrauen . Wo Blutsbande eine Rolle spielen, ist die Frauenquote auch in der Chefetage hoch: Bisher standen genauso viel Männer wie Frauen an der Festspielspitze. Ob qualifiziert oder nicht - Hauptsache, die richtige Wagner-Nase!



R wie Ring . Die Festspiele gibt es, weil Wagner sein zentrales Werk, die Tetralogie "Der Ring des Nibelungen", optimal realisieren wollte. Seit der Uraufführung arbeiten sich Künstler und Publikum an dem vierteiligen Mammutwerk ab, das immer wieder zu neuen Interpretationen herausfordert.



S wie Spielzeit und Stabreim . Das "Weia! Waga! Woge, du Welle" von den Rheintöchtern ist einer der bekanntesten Stabreime Wagners. Eher unprosaisch erklärt sich, warum die Festspiele nicht verlängerbar sind: Die meisten Mitwirkenden sind an andere Häuser gebunden. Die Saison beginnt in der Regel am 25. Juli und umfasst 30 Vorstellungen.



T wie Tristanakkord . Die Publikationen über diese kurze Sequenz aus der Einleitung von "Tristan und Isolde" füllen Regale, weil Wagner damit ein Fenster zur Musik der Moderne geöffnet hat.



U wie Übertitel . In fast allen Opernhäusern weltweit kann man den Text mitlesen. In Bayreuth nicht. Deshalb sollte man lieber vorher das Libretto lesen.



V wie Venedig und Public Viewing. Die Lagunenstadt ist ein Fixpunkt in Wagners Biographie: Er war sechsmal in Venedig und ist dort am 13. Februar 1883 gestorben. Seit 2008 hat auch Bayreuth eine neue Wagnertouristen-Attraktion: das Public Viewing mit der Live-Übertragung auf dem Volksfestplatz.



W wie Wahnfried und WWV . Wagners längst zum Museum umgewandelte Villa heißt Wahnfried, im 1986 herausgegebenen Wagner-Werkverzeichnis sind alle seine musikalischen Werke verzeichnet. Wann die bei Band 18 angelangte Briefgesamtausgabe fertig sein wird, steht in den Sternen.



X wie XS = extra small, also schmal und eng sind die Sitzreihen im Parkett des Festspielhauses. Und trotz vorhandener Polsterung hart.



Y wie Yankee und Yama moto . Die Festspiele waren stets international, ob bei den Künstlern oder Gästen: Der amerikanische Autor Mark Twain kam ebenso gern wie Modeschöpfer Yohji Yamamoto, der die Kostüme zu Heiner Müllers "Tristan"-Inszenierung schuf.



Z wie Zuschauer . Das Bayreuther Stammpublikum ist vielleicht das kenntnisreichste der Welt. Wer Wagners Musikdramen mag, führt sie sich immer wieder zu Gemüt, hat bald nicht nur den Text drauf, sondern singt alles mit. Erlösung von dieser Sucht gibt es keine. Selbst wenn man wie Göttervater Wotan bekennt: "Nur Eines will ich noch: das Ende -"