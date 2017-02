Das "Ring"-Ding ist noch nicht perfekt

Früher, als Wolfgang Wagner noch voll im Saft und - von manchen cholerischen Ausbrüchen abgesehen - auch Herr seiner Sinne war, gab es bei den Bayreuther Festspielen noch richtige Pressekonferenzen. Sie fanden stets am Tag nach der Premiere im Festspielrestaurant statt, und die anwesenden Journalisten und Kritiker hatten Gelegenheit, sich mit ihren Fragen direkt an die Verantwortlichen zu wenden - an die Regisseure und Dirigenten der Neuinszenierung und an den Festspielleiter selbst.



Schon bevor Rekordintendant Wolfgang Wagner 2008 nach 57 Dienstjahren in den Ruhestand verabschiedet wurde, gab es diese zwar nicht immer ergiebige, aber zumeist unterhaltsame Einrichtung plötzlich nicht mehr. Vermutlich war das der Tatsache geschuldet, dass der Geschäftsführer der Festspiel GmbH mit seinem Vertrag auf Lebenszeit in der Tasche einfach dem Greisenalter zu nahe war, um eine solche Veranstaltung noch unbeschadet durchzustehen. Und Frau und Tochter konnte er ja nicht so ohne weiteres in die Schlacht schicken!



Bei Wolfgang Wagners Töchtern Eva Wagner-Pasquier (66) und Katharina Wagner (33), die seit September 2008 an der Spitze der Festspiele stehen, gibt es keine Pressekonferenz mehr. Sondern in der sogenannten Silver Lounge, die nicht einmal so schickimicki aussieht wie das klingt, einen Presseempfang. Und zwar am Tag der Premiere, also bevor die gut 100 Journalisten und Kritiker die Festspielneuinszenierung überhaupt gesehen haben. Der tiefere Sinn der Veranstaltung liegt auf der Hand: Im Zweifelsfall kann man wie Eva Wagner-Pasquier immer sagen: "Lassen Sie sich doch erst mal überraschen!"



Immerhin hat die Ältere der beiden Festspielleiterinnen im Unterschied zum Presseempfang vor zwei Jahren mehr als nur drei Sätze gesagt. Souverän klang das aber auch nicht. Vielmehr stellte sich bei ihren Antworten und Bemerkungen der Eindruck ein, dass Fragen per se eine Zumutung sind, zumal wenn sie von Journalisten kommen. Angesprochen darauf, dass die Festspiele zu den anstehenden Jubiläen nichts veranstalten - es geht um den 200. Geburtstag von Franz Liszt, Wegbereiter, Förderer und Schwiegervater von Richard Wagner, die 100. Bayreuther Festspiele und um 60 Jahre Neubayreuth -, kam von ihr neben Argumenten wie "keine Zeit, kein Geld" sinngemäß nur die eine Antwort: "Wir wissen das, aber wir wollen nicht davon sprechen."



Schnoddrig und hochnäsig

Ihre um eine Generation jüngere Halbschwester Katharina macht das eher auf die schnoddrige Tour. Aber auch aus ihren Äußerungen und etwas hochnäsigen Zurechtweisungen war zu hören, dass sie nicht viel von der Presse hält. Was sie aber keineswegs davon abhält, sich ihrer gern zu bedienen. Und zwar nicht nur in der ihr geradezu peinlich ergebenen Lokalzeitung.



Katharina Wagner ist inzwischen auch gern gesehene Interviewpartnerin für Frauenjournale und Magazine, und in der Berliner Boulevardpresse hat sie gerade detailliert offenbart, warum und wie sie innerhalb von wenigen Wochen soviel abspecken konnte. Immerhin: Um in kurzer Zeit geschätzte 20 bis 30 Kilogramm abzunehmen, braucht man in jedem Fall viel Disziplin. Die hat sie.



Um noch schnell auf den einzigen echten Neuigkeitswert zu kommen, der bei diesem Presseempfang zur Sprache kam: Es gibt zwar noch keine verbindliche Zusage von Frank Castorf, aber der 60-jährige Intendant der Berliner Volksbühne soll den Jubiläums-"Ring" 2013 inszenieren. "Wir sind sehr froh zu verkünden", so Katharina Wagner, "dass wir mit ihm in Verhandlung sind. Wir können aber noch nicht sagen, dass das Ding perfekt ist." Als möglichen Ausstatter nannte sie den aus Belgrad stammenden Aleksandar Denic. Als Dirigent stehe nach wie vor Kirill Petrenko fest. Ob der künftige Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper allerdings seinen Vertrag schon unterschrieben hat, war nicht zu erfahren.



Bereitwillig und ohne Arroganz beantworteten beim Presseempfang nur Regisseur Sebastian Baumgarten und sein Bühnenbildner Joep van Lieshout die Fragen der Journalisten. Allerdings konnten die nicht präzise sein, weil ja nur ein paar Auserwählte schon die "Tannhäuser"-Generalprobe" sehen konnten. Mehr darüber in der morgigen Ausgabe.