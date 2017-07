Alles bleibt auf dem Teppich

Als im Juli 2006 bekannt wurde, dass Christoph Schlingensiefs "Parsifal"-Inszenierung von 2004 nach nur vier Festspielsommern abgesetzt werden sollte, begründete Pressesprecher Peter Emmerich das wie folgt: Man müsse dem Publikum in der heutigen schnelllebigen Zeit immer öfter etwas Neues anbieten. Außerdem sei diese Interpretation mittlerweile künstlerisch sehr gut ausgereift und habe einen Grad erreicht, "der es rechtfertigt, sie nicht endlos weiterzupflegen".



Da kann Christoph Marthaler aber noch nachträglich von Glück reden! Der Schweizer Regisseur, dessen Inszenierung von "Tristan und Isolde" 2005 Premiere feierte, hat bekanntlich anders als sein Kollege Schlingensief den Bayreuther Werkstatt-Gedanken nicht ernst genommen und die Weiterarbeit lieber sofort an eine Regieassistentin delegiert.



Pflegeleichte Werkstatt

Was zwar nicht unbedingt die Qualität einer Regiearbeit erhöht, sie dafür aber in der Regel pflegeleichter macht. Und offenbar die Laufzeit verlängert. Denn die Produktion, die zweimal pausierte, wird auch 2012 wieder auf dem Spielplan stehen. Wogegen im Prinzip nichts zu sagen ist. Nur stellt sich die Frage, was genau bei den Bayreuther Festspielen denn Äpfel und Birnen sind. Und faule Äpfel...



Warum ich diese alte Kamelle auspacke? Weil sie illustriert, dass man erstens Pressesprechern grundsätzlich nichts glauben darf und dass zweitens die Bayreuther Festspiele schon länger in einer selbst fabrizierten Krise stecken. Was ging nicht alles schief in den letzten Jahren der Ära von Gudrun und Wolfgang Wagner! Mehrere Regisseure sagten geplante Projekte ab, namhafte Solisten kamen plötzlich nicht mehr. Und so weiter.



Planungsfehler mit Folgen

Dass Nina Stemme nach zwei Festspielsommern keine Bayreuther Isolde mehr sein wollte, soll angeblich eher eine Art Planungsfehler des Künstlerischen Betriebsbüros gewesen sein. Aber warum haben die neuen Festspielleiterinnen Eva Wagner-Pasquier und Katharina Wagner es nicht geschafft, dass die Sopranistin, die auch über Bayreuth in die Spitzenklasse der Wagnerheroinen aufrückte, wieder zurückkommt?



Iréne Theorin, die jetzt schon im dritten Jahr die weibliche Titelprotagonistin ist, hat zwar eine geradezu beängstigend raumfüllende Sopranstimme. Aber furiose Lautstärke, scheinbar mühelose Kraft und monotones Geflacker allein sind noch kein Wagnergesang - zumal man an dem gut viereinhalbstündigen Abend maximal fünfzehn bis zwanzig Worte nicht als fremdsprachiges Kauderwelsch wahrnimmt, sondern als Deutsch versteht. Die kultivierter singende Brangäne von Michelle Breedt war bei der Wiederaufnahmepremiere am Freitag weitaus besser zu verstehen.



Stimmenglanz und Gebell

Zwei Männer immerhin gaben Anlass zu Jubel: Robert Holl als immer noch beeindruckend flexibel, warm und nachdrücklich singender König Marke und vor allem Robert Dean Smith als Tristan. Die Heldentenöre, die diese Partie eben nicht nur bewältigen, sondern meistern, kann man an maximal zwei Händen abzählen. Er gehört dazu, setzt im 1. und 2. Akt klug, aber nicht sparsam seine Glanzlichter und steigert sich bewunderungswürdig im 3. Akt.



Jukka Rasilainens Kurwenal hingegen kann nur loben, wer gegen S-Fehler immun und zudem schwerhörig ist. Sein raues Gebell legte er erst und auch nur teilweise im 3. Akt ab, darstellerisch blieb er weit hinter Andreas Schmidt zurück, der in den ersten zwei Aufführungsjahren noch hörbar mit dem Kopf gegen die Wand des "Tristan"-Schiffs von Ausstatterin Anna Viebrock knallte.



Weichgespülter Minimalismus

Womit das Szenische angesprochen sei, das unter Anna-Sophie Mahler gewissermaßen weichgespült wurde - bis hin zu dem blassgelben Teppich im 2. Akt, den es im Premierenjahr noch nicht gab. Umgekehrt fehlt jetzt schon zu Beginn die Magie des kleinen Schemels, der sich, von unsichtbarer Hand gezogen, in Zeitlupentempo durch die Lounge bewegte und die Zuschauer darauf einstimmte, genauer hinzusehen - auf die Nuancen, die im gegebenen regielichen Minimalismus dann umso eindringlicher wirken konnten.



Es sind bis auf eine Ausnahme keine befremdlichen Marthaler-Figuren mehr, die sich im hermetischen Dreischichtenschiff mit seinen tanzenden Leuchten verloren haben. Nur Arnold Bezuyens Hirt im Hausmeisterkittel ist nach wie vor unendlich langsam im Gehen und Begreifen, steht x-beinig, staunend und tumb vor der abgeblätterten Kellerwand und weiß das Flackern nicht zu deuten, obwohl das brillante Festspielorchester unter Peter Schneider in schwelgerischen Farben alles sagt, sogar das, was sich nicht sagen lässt.



Wagnerianer werden weniger

Apropos: Festspielsprecher Peter Emmerich hat auf Anfrage des Nordbayerischen Kuriers ein "langfristig leichtes Nachlassen" der Kartennachfrage eingeräumt und begründete das unter anderem mit demografischen Faktoren und dem Schrumpfen des Bildungsbürgertums. Um eine Verjüngung des Publikums zu schaffen, solle der Weg der vergangenen Jahre unbedingt fortgesetzt werden, denn: "Die Skandale von heute sind das Erbe von morgen." Dann ist ja alles in Ordnung. Oder?





Kommentar von Monika Beer: Versungen und vertan!



Die Bilanz der Premierenwoche spricht nicht gerade für Eva Wagner-Pasquier (66) und Katharina Wagner (33), seit September 2008 das neue Leitungsteam der Bayreuther Festspiele. Dass im Wagner-Jubiläumsjahr 2013 Frank Castorf den "Ring" inszenieren soll, löst beim Gros des Publikums wenig Vorfreude aus, wer mit Katharina Wagners "Meistersinger"-Lesart nichts anfangen konnte, wird vermutlich auch 2015 bei "Tristan und Isolde" leer ausgehen. Und ob die aktuell missglückte "Tannhäuser"-Neuinszenierung Sebastian Baumgartens zu retten ist, weiß nicht mal der holde Abendstern.



Regieunfälle hat es am Grünen Hügel schon immer gegeben. Aber sie konnten lange dadurch aufgefangen werden, dass es sich der Sänger und der musikalischen Interpretation wegen trotzdem lohnte, Karten zu kaufen. Diese solistischen Glanzzeiten sind leider vorbei. Wenn nur bei einer von fünf verschiedenen Festspielaufführungen echte Festspielstimmung aufkommt, ist das entschieden zu wenig. Regielich gekonnt und in allen Haupt- und Nebenrollen erstklassig besetzt, ist in Bayreuth derzeit nur "Lohengrin". In allen anderen Produktionen haben nur einzelne Solisten jenes sängerdarstellerische Niveau, das man als festspielwürdig bezeichnen kann.



Natürlich ist das Orchester eine feste, je nach Dirigent aber unterschiedlich erfolgreiche Größe. Und der großartige Festspielchor ist die einzige Konstante, auf die zu 99 Prozent Verlass ist. Aber was hilft das, wenn es dem Gros der Solisten so geht wie Walther von Stolzing bei den Nürnberger Meistersingern?



Was früher undenkbar schien, ist inzwischen Realität: Selbst an kleinen Stadttheatern wird Wagner oft besser gesungen als in dem Haus, das der Dichterkomponist auch deshalb erbaute, um dem sonst obwaltenden Opernschlendrian zu entkommen. An der gern beschriebenen Krise des Operngesangs liegt es jedenfalls nicht, sonst gäbe es all die beglückenden Wagner-Vorstellungen nicht, die man von Altenburg bis Zürich erleben kann. Und in München, wo Pal Christian Moe für jede Neuinszenierung der Bayerischen Staatsoper traumhafte Besetzungen aus dem Hut zaubert.



Dass das den Festspielleiterinnen nur in Ausnahmefällen gelingt, kann nicht laut genug beklagt werden. Denn es ist gefährlich. Zwar sind die Festspiele immer noch fast sechsfach überbucht. Aber weil fast alle, die jeden Sommer nach Bayreuth wollen, über mehrere Adressen bestellen, bleibt am Ende doch nur ein Stammpublikum, das man tunlichst nicht vergraulen sollte - mit Inszenierungen, die keiner sehen, und Sängern, die keiner hören will.