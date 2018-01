Fasching 2018: Veranstaltungen in und um Bayreuth

Viertätiges "Faschingstreiben auf dem Markt" in Bayreuth





Kaum ist der Weihnachtstrubel vorbei, steht schon wieder die fünfte Jahreszeit vor der Tür. Dieses Jahr fällt der Rosenmontag auf den 12. Februar. Doch schon zuvor kann man sich bei etlichen Veranstaltungen auf die Faschingszeit einstimmen. Hier unsere Übersicht der Faschingsveranstaltungen 2018 in und um Bayreuth. Haben wir etwas vergessen? Lassen Sie uns gerne einen Kommentar hier.Bayreuther Straßenfasching auf dem Marktplatz vom 10. bis zum 13. Februar. Schausteller und Faschingsgesellschaften sorgen für närrisches Programm. Höhepunkt ist der große Faschingsumzug am 11. Februar.19 Uhr: Prunksitzung der FG Hollfeld in der Stadthalle Hollfeld14 Uhr: Prunksitzung für Menschen mit und ohne Handicap im Evangelischen Gemeindehaus in Bayreuth20 Uhr: Prunksitzung der Helenesia Mehlmeisel im Mehrzwecksaal in Brand19.33 Uhr: 1. Prunksitzung der FG Wikinger in der Wikinger-Festhalle Bad Berneck19.33 Uhr: 2. Prunksitzung der FG Wikinger in der Wikinger-Festhalle in Bad Berneck19.30 Uhr: Faschingsgaudi im Haus des Gastes in Oberwarmensteinach19.30 Uhr: Faschingsball der Vereine in der Mehrzweckhalle in Plech19 Uhr: Faschingsfeier der Bad Bernecker Feuerwehren am Festplatz am Anger in Bad Berneck19.30 Uhr: Faschingstanz mit Tombola in der Kulturscheune in Obernsees19.19 Uhr: Hüttenfasching am Badesee Goldkronach22 Uhr: KIEZ-Fasching in der Fabrik in Bayreuth20 Uhr: Hausfasching Stammtisch Siebenstern im Gasthof Siebenstern in Bischofsgrün19.30 Uhr: Hummeltaler Gemeindefasching in Hummeltal19 Uhr: Schützenfasching in Hollfeld19.30 Uhr: Weiberfasching im Schützenhaus in Gesees19.30 Uhr: Weiberfasching im Sportheim in Mistelgau20 Uhr: Rosenmontagsball in der Christian-Sammet-Halle in Pegnitz20 Uhr: Rosenmontagsball in der Stadthalle in Hollfeld19 Uhr: Rosenmontagsball in der Mehrzweckhalle in GlashüttenFaschingsumzug in Bayreuth, Start um 13 Uhr am VolksfestplatzFaschingsumzug Hollfeld: Start um 14 Uhr am Städtischen BauhofFaschingsumzug in Waischenfeld: Start um 13.30 Uhr vor der Kita St. ElisabethFaschingsumzug der Faschingsgesellschaft Willenreuth in Pegnitz: Start um 14.30 Uhr in der Ortsmitte des Stadtteils WillenreuthJubiläumsumzug in Plech zum 50-jährigen Bestehen der Faschingsgesellschaft Plech, Start um 13.30 Uhr in der Neuhauser Straße14 Uhr: Fasching für alle Generationen im Evangelischen Gemeindehaus Bayreuth14 Uhr: Großer Kinderfasching im Evangelischen Gemeindehaus Bayreuth14 Uhr: Kinderfasching im Feuerwehrgerätehaus in Seitenbach-Engelmeß14 Uhr: Kinderfasching im katholischen Pfarzentrum in Poppendorf (Ahorntal)14.30 Uhr: Kinderfasching im Gasthaus Zum Roten Ochsen in Pegnitz14 Uhr: Kinderfasching im Schützenhaus in Gesees14 Uhr: Kinderfasching im Bürgerhaus in Frankenhaag (Ortsteil von Mistelgau)13.30 Uhr: Kinderfasching im Sportheim des TSV in Mistelbach14 Uhr: Kinderfasching im Gasthaus Hofmann in Ahorntal14 Uhr: Kinderfasching in der Mehrzweckhalle in Markt Plech14 Uhr: Kinderfasching im Kurhaus in Bischofsgrün14 Uhr: Kinderfasching in der Mehrzweckhalle in Glashütten14 Uhr: Kinderfasching im Haus des Gastes in Warmensteinach14 Uhr: Kinderfasching im Bürgerhaus in Gollenbach-Plösen (Ortsteil von Mistelgau)14 Uhr: Kinderfasching in der Kulturscheune in Obernsees14 Uhr: Kinderfasching in der Gaststätte Dippacher in PoppendorfKinderfaschingsparty in Hummeltal