Krankheitsbedingt können das Franz-Liszt-Museum und das Jean-Paul-Museum der Stadt Bayreuth in den kommenden Tagen nur eingeschränkte Öffnungszeiten anbieten. Das Franz-Liszt-Museum muss am Donnerstag, 4. Januar, vormittags und am Freitag, 5. Januar, ganztägig geschlossen bleiben. Das Jean-Paul-Museum bleibt am Sonntag, 7. Januar, vormittags geschlossen.