Ein Jahr nach dem Brand - Wie geht es mit der Rosenau in Bayreuth weiter?

Wiederaufbau ist Thema des Bauausschusses





Einer neuen Rosenau steht nichts mehr im Weg



Die Diskussionen um einen Wiederaufbau der Diskothek Rosenau nehmen kein Ende. Nun war die Rosi Thema einer Sitzung des Bauausschusses des Stadtrats Bayreuth. Bereits seit längerem lag ein Vorbescheidantrag der Bayreuther Bierbrauerei AG vor. Gibt es jetzt Hoffnung auf eine neue Rosi?Am 11. Mai 2017 loderten Flammen über der Stadt Bayreuth. Im Saal der Diskothek Rosenau in der Badstraße war ein Feuer ausgebrochen. Erst nach mehreren Stunden bekamen die Feuerwehrleute den Brand unter Kontrolle. Sogar Katastrophenalarm wurde zwischenzeitlich von der Stadt ausgerufen. Was übrig blieb, war ein Haufen Asche - die Rosenau war fast gänzlich niedergebrannt. Nur das große Tor der Rosi war noch zu erkennen, doch auch dieses viel bei den Abrissarbeiten schließlich dem Bagger zum Opfer.Lange Zeit war nicht bekannt, wie es mit der Rosenau weiter geht, jetzt gibt es endlich Neuigkeiten: Mehrere wichtige Punkte mussten geklärt werden, bevor schließlich eine Entscheidung fiel. Unter anderem hat die Diskothek nicht genug Standplätze, musste aber bei ihrer Entstehung um 1915 auch noch keinen Stellplatzanforderungen gerecht werden. Stadtrat Ulrich Pfeifer plädierte auf Bestandsschutz und traf damit auf Zustimmung.Einige Anwohner sahen die Rosenau gerne verschwinden. Regelmäßig sollen Ruhestörungen und Belästigungen vorgefallen sein. Die Stadt plant, dies noch besser in den Griff zu bekommen. Schallschutz-Gutachten, ein Lichthof für Raucher und verschärfte Security sollen die bestehenden Probleme lösen. Welche Frage vorerst offen bleiben wird, sind die Öffnungszeiten.Grundsätzlich begrüßt der Bauausschuss den Wiederaufbau der Rosenau. Mit dem Brand sei eine Ära zu Ende gegangen, so CSU-Fraktionsvorsitzender Stefan Specht. Schließlich hat der Vorbescheidantrag der Bayreuther Bierbrauerei AG den Ausschuss einstimmig passiert und einem Wiederaufbau der Rosenau steht somit nichts mehr im Wege.Der Vorstand der Bayreuther Bierbrauerei AG Hans-Joachim Leipold ist darüber sehr erfreut: "Darüber freuen wir uns sehr, denn die Rosenau war über Generationen hinweg ein wichtiger Bestandteil des Bayreuther Nachtlebens. Aktuell liegt uns der Bescheid aber noch nicht vor, so dass wir noch keine Auskunft über die nächsten Schritte geben können. Wir hoffen, dass wir auf Grundlage des Vorbescheids kurzfristig einen Bauantrag stellen können."