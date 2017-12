Im Rahmen des Jubiläumsjahres ?2018 Wir feiern Bayern? legt die Bayerische Staatsregierung das Bürgergutachten ?2030. Bayern, Deine Zukunft? auf. Zum Auftakt fanden im Oktober und November regionale Bürgerkonferenzen in jedem Regierungsbezirk und in der Landeshauptstadt München statt. In der zweiten Phase eröffnet die Bayerische Staatsregierung die digitale Bürgerkonferenz. Grundlage dafür bilden die Ergebnisse der regionalen Bürgerkonferenzen.