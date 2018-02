Diebestouren durch ganz Oberfranken? Im Kreis Kronach gestohlener Caddy gesichtet

Kriminelle mit gestohlenem Caddy auch im Kreis Lichtenfels unterwegs?





Möglicherweise Diebestouren durch ganz Oberfranken



Ein in der vergangenen Woche im Landkreis Kronach entwendeter, roter VW Caddy ist in der Nacht zum Montag in den Landkreisen Bayreuth und Lichtenfels aufgefallen. An dem Fahrzeug sind offenbar immer noch die Kennzeichen R-SF2382 angebracht. Die Oberfränkische Polizei bittet um Hinweise.Kurz vor Mitternacht versuchten Unbekannte im Plankenfelser Ortsteil Wadendorf eine Garage zu öffnen. Als der Besitzer dies bemerkte, sprach er die ungebetenen Gäste an. Diese flüchteten umgehend in einem roten Caddy mit den Regensburger Kennzeichen. Nur wenige Stunden später fiel ein ebenfalls roter Caddy in der Nähe einer Elektrofirma in Weismain im Landkreis Lichtenfels auf. Auch hier könnte möglicherweise die Vorbereitung zu einer Straftat im Raum stehen. Ob es sich in diesem Fall tatsächlich um den gestohlenen Wagen aus Reichenbach handelt ist noch nicht gesichert.Die Kriminalbeamten der Kripo Coburg gehen derzeit davon aus, dass das in der vergangenen Woche im Landkreis Kronach entwendete Fahrzeug mit den Kennzeichen R-SF2382 vermutlich zu Diebestouren in ganz Oberfranken verwendet wird.Die Ermittler bitten deshalb um Hinweise zu dem roten VW Caddy mit den amtlichen Kennzeichen R-SF2382. Feststellungen zu dem Fahrzeug werden über den Notruf 110 oder unter der Telefonnummer 09561/645-0 erbeten.