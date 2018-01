Die Handwerkskammer trauert um Peter Eck

Die Handwerkskammer für Oberfranken trauert um ihren Mitarbeiter, Herrn Peter Eck, der nach langer Krankheit am 04. Dezember 2017 im Alter von 61 Jahren verstorben ist. Peter Eck war seit 1994 stets erster Ansprechpartner am Standort Kulmbach und hat sich immer um das Wohlergehen seiner Kolleginnen und Kollegen und seiner Teilnehmer gesorgt. Peter Eck hat sich über Jahrzehnte hinweg im Fachbereich Jugendberufshilfe bis zu seiner Erkrankung im Herbst 2015 stets motiviert und engagiert in unserer Handwerkskammer und der IFGO GmbH für seine beruflichen Aufgaben, seine Kollegen und vor allem seine Jugendlichen eingesetzt. Sein Engagement ging weit über das Berufliche hinaus. Für seinen Einsatz bei der Handwerkskammer für Oberfranken sind wir ihm zu großem Dank verpflichtet. Wir verlieren mit Herrn Peter Eck einen wertvollen Kollegen und Freund.

