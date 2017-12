Die 10 schönsten Bars und Kneipen in Bayreuth

1. Lamperium



Bars und Kneipen gibt es in Bayreuth viele. Für jeden Geschmack sollte hier etwas dabei sein. Nicht nur die rund 13.000 Studenten beleben die die Ausgehszene. Auch wer es traditioneller mag, kommt in Bayreuth nicht zu kurz. Eine Übersicht über zehn Bars, die man auf keinen Fall verpassen sollte:Im Lamperium sorgen urige Lampen und Couches für gemütliche Wohnzimmer-Athmosphäre. Doch die Bar kann auch anders: Nicht umsonst ist sie für ihre Semester-Opening-Partys berüchtigt.Ein Highlight im Lamperium ist auf jeden Fall der Zapftisch, an dem Gruppen ihr Bier selbst zapfen können. Witziger Nebeneffekt: Auf einem Bildschirm wird zeitgleich angezeigt, wie viel die Gruppe bereits getrunken hat.Badstraße 14Dienstag und Mittwoch: 19 - 2 UhrDonnerstag - Samstag: 19 - 3 UhrSonntag und Montag: geschlossenIm Heimathafen wird Individualität groß geschrieben. Die alternativ angehauchte Einrichtung verleiht jedem Sitzplatz seinen ganz eigenen Charme.Entspannen kann man tagsüber bei Fairtrade-Kaffee, leckeren Paninis und selbstgebackenen Cupcakes - abends dann in der Regel bei einem kühlen Astra aus der Hamburger Hafenstadt.Ein schlechtes Gewissen braucht man in dieser Bar nicht zu haben: Getränke gibt es nur aus Glasflaschen und selbst die To-Go-Verpackungen sind biologisch abbaubar. Ungewollten Peinlichkeiten wissen die Barbetreiber gekonnt entgegenzuwirken: An der Theke gibt es Kaugummis für 20 Cent, Zahnstocher und Damenhygieneartikel sogar gratis.Kanzleistraße 2Dienstag - Donnerstag: 12 - 24 UhrFreitag und Samstag: 12 - 1 UhrSonntag: 14 - 23 UhrFeiertage: ab 14 UhrAstra für 1,90 Euro, Bayreuther Hell für 2,30 Euro, alle Longdrinks 5 EuroWer eine Vorliebe für die irische Lebensweise und Trinkkultur hat, ist im Dubliner genau richtig. Punkten kann der Pub mit einer großen Whiskey-Auswahl und sechs unterschiedlichen Bierspezialitäten vom Fass.Durch die traditionell rustikale Inneneinrichtung und Live-Musik an mindestens fünf Tagen in der Woche bringt die Bar ein Stück Irland mitten in die Bayreuther Innenstadt.Wittelsbacherring 2-4Montag - Donnerstag: ab 19 UhrFreitag und Samstag: ab 18 UhrSonntag: geschlossenMontags 3 Euro Eintritt, dafür alle Getränke zum halben PreisIm Liebesbier ist der Name Programm: Der Laden verschreibt sich voll und ganz der Liebe zum Gerstensaft und bietet mit über 100 Biersorten aus aller Welt eine beachtliche Auswahl für Feinschmecker.Die Bar ist Teil der angrenzenden Maisel's Brauerei samt Bier-Erlebnis-Welt. Dass die Betreiber etwas von ihrem Handwerk verstehen, merkt man schon beim Blick in die Karte: Für jede Biersorte hält die Karte interessante Informationen zu Herkunft und Geschmack bereit.Andreas-Maisel-Weg 1Montag bis Freitag: 8.30 - 24 UhrSamstag, Sonntag und Feiertags: 9.30 - 24 UhrTasting Board für Unentschlossene: fünf verschiedene Bierspezialitäten zum Entdecken für 6,90 EuroVegetarier und Fans gesunder Ernährung sollten sich diesen Laden nicht entgehen lassen: Der Kraftraum bezeichnet sich selbst als Tages- und Nachtcafé. Dementsprechend breit ist das Angebot.Morgens gibt es Frühstück und am Wochenende wird gebruncht. Jede Woche wechseln auf der Speisekarte die fleischlosen Tagesgerichte. Auch abends ist hier einiges geboten: Zahlreiche Cocktails und eine üppige Auswahl an Weiß- und Rotweinen lassen keine Wünsche übrig.Nach eigenen Angaben verwendet das Team nur Lebensmittel von Betrieben mit strengen Öko-Richtlinien und verzichtet auf jegliche Zusatzstoffe und Geschmacksverstärker.Sophienstraße 16Montag - Freitag: 8 - 1 UhrSamstag und Sonntag: 9 - 1 UhrHappy Hour täglich von 17 - 20 Uhr: Alle Cocktails für 5,50 Euro (außer Long Island Iced Tea)Zwischen all den modernen Bars in Bayreuth ist das "Rosa" eine Art Fels in der Brandung. Die Kultkneipe ist bereits seit 36 Jahren fester Bestandteil des Bayreuther Nachtlebens und kaum aus dem Stadtbild wegzudenken.Die urige Kneipe ist laut Inhaber Thomas Schuppe-Nemetz ein "Wohnzimmer für alle Bayreuther" und soll das auch bleiben. Deswegen gehört das alte Mobiliar genauso zur Rosa wie die großen Portionen zu fairen Preisen oder die bunte Musikmischung, die sich so leicht in keine Schublade einordnen lässt (zum Interview mit dem Inhaber des Bistro Rosa Rosa in Bayreuth). Von-Römer-Straße 2Montag - Sonntag: 17 - 1 Uhrwechselnde Essensangebote auf den SchieferntafelnWer zwischen Vorglühen und Feiern auf den nervigen Locationwechsel verzichten will, ist in der Suite gut aufgehoben. Denn jedes Wochenende verwandelt sich der Laden ab 23 Uhr von einer charmanten Bar mit angenehm bezahlbaren Getränkespecials in einen ausgelassenen Club.Die Einrichtung im selbsternannten "Barklub" sorgt für ein Ambiente irgendwo zwischen urbanem Street Style und dezent stilvoller Lounge-Atmosphäre.Nette Idee: In der Suite kann man einige Cocktails als Frozen Drinks am Stiel bestellen.Kirchplatz 3Freitag und Samstag: 21 Uhr - 5 Uhr, 21 - 23 Uhr: Barbetrieb, 23 - 5 Uhr: Club-BetriebFreitag und Samstag Happy Hour von 21 - 23 Uhr: Cocktails 5,50 Euro, Longdrinks 3,50 Euro, Biere 50 Cent günstigerLust auf la vida loca? Dann könnte das Bayreuther Enchilada genau das Richtige sein. Das Enchilada ist Restaurant und Bar zugleich und sorgt mit seiner traditionell-mexikanischen Inneneinrichtung für eine aufgeweckte, lateinamerikanische Atmosphäre.Die Küche hält von Nachos bis hin zu Burritos und Rindersteaks alles für den kleinen oder den großen Hunger bereit. Außerdem hat die Bar ein solides Cocktail- und Longdrink-Angebot sowie eine Auswahl von über 20 verschiedenen Tequilas zu bieten.Hindenburgstraße 3Montag - Donnerstag : 17 - 1 UhrFreitag: 17 - 2 UhrSamstag: 12 - 2 UhrSonntag: 17 - 24 Uhrtäglich Happy Hour von 17 bis 20 Uhr: Cocktails 4,50 Euro, Jumbos 6 Euro, täglich "Enchi Hour"ab 22.30 Uhr: Margaritas 4,50 Euro Jumbos 6 Euro, Mittwochs Mädelsabend: Den ganzen Abend Ladies Cocktails zu Happy-Hour-PreisenIm Roxy können Gäste schon seit 1997 ihre Burger-Leidenschaft ausleben. Der Burger-Laden eignet sich aber nicht nur zum Essen, sondern dient dank seiner großen Auswahl an (Craft-) Bier und Cocktails auch als Bar.Die Burgerkreationen trumpfen mit hauseigenen Gewürzmischungen, Fleisch aus Deutschland und täglich frischen Burger-Brötchen vom Bäcker auf. Am Wochenende eignet sich das Frühstücksbuffet auch gut zum Brunchen.Hindenburgstraße 2Montag - Freitag: 11.30 - 24 UhrSamstag und Sonntag: 9 - 24 Uhr (Mai - September: samstags erst ab 11.30 Uhr)täglich Happy Hour von 17 bis 19 Uhr, täglich von 22 bis 23 Uhr alle Cocktails für 4,60 EuroWer es ein bisschen verrückter mag, sollte sich das Kanapee nicht entgehen lassen. Die urige Kneipe gilt als die einzige Metal- und Rock-Kneipe der Stadt. Deshalb ist sie zum einen bei alteingesessenen Rockern beliebt, zum anderen aber auch unter Studenten ein absoluter Geheimtipp.Manch einer behauptet, wer noch nie einen "Totengräber" im Kanapee getrunken hat, sei nie wirklich in Bayreuth gewesen. Der legendäre Shot macht seinem Namen alle Ehre und sorgt garantiert für eine brennende Kehle.Maximilianstraße 29täglich ab 20 Uhrriesige Auswahl an ausgefallenen Shots: "Die kleinsten Cocktails der Welt" - 2 cl je 1,80 Euro