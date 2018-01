Das Wochenende in Franken: Lichterfest, Open Beatz und Winterzauber

Lichterprozession in Pottenstein



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Open Beatz Winteredition in Nürnberg



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Hochzeitswelt in Bamberg



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:



Stärke anschwitzen



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:





Volkacher Winterzauber



Was:

Wann:

Wo:

Eintritt:

Das sind die Wochenendtipps für Franken:Traditionell feiert die Kirchengemeinde Pottenstein im Kreis Bayreuth jedes Jahr am Dreikönigstag die Lichterprozession. Über Zehntausend Besucher werden alljährlich erwartet, die sich den Lichterzauber der vielen Feuer auf den Felsen rings um Pottenstein ansehen.Samstag, 6. Januar 2018, ab 17 UhrOrtszentrum, 91278 PottensteinFrei"Deep House und Techno only" lautet das Motto des Festivals. Open Beatz ist das größte elektronische Musikfestival in der Region und findet jedes Jahr im Sommer statt. Dieses Jahr gibt es das erste Mal eine Winteredition des Festivals.Samstag, 6. Januar 2018, ab 19 UhrArena Nürnberger Versicherung, Kurt-Leucht-Weg 11, 90471 NürnbergRegulär 35,50 Euro, an der Abendkasse 40 EuroBei der Hochzeitsmesse gibt es eine riesige Anzahl von ausstellenden Firmen. Neben Tipps und Tricks finden die Brautpaare auch die neuesten Kollektionen für Damen und Herren.Sonntag, 7. Januar 2018, 13 bis 18 UhrKonzert und Kongresshalle, Mußstraße 1, 96047 BambergFreiKraft fürs neue Jahr tanken und die Sorgen des alten Jahres rausschwitzen - dazu lädt das Bambados ein. In den Aufgüssen um 19, 19.30 und 20 Uhr wird eine "Stärkungszeremonie" mit Glühwein, Stockbrot und Marshmallows zelebriert.Samstag, 6. Januar 2018, 18 bis 22 UhrBambados, Pödeldorferstraße 174, 96050 Bamberg9 Euro für 1,5 Stunden, 15 Euro für 3 StundenBeim Volkacher Winterzauber gibt es zum Abschluss des Festes am Samstag, um 19 Uhr, ein Feuerwerk sowie bereits um 15 Uhr einen Showmix. Winterkulinarisch stehen Suppen, Stockbrotbacken am Lagerfeuer, Teigfladen mit Speck und Zwiebel aus dem Backofen und die fränkische Bratwurstvielfalt auf der Speisekarte. Im Ausschank gibt es Glühwein, der ausschließlich von heimischen Winzern der Mainschleife bezogen wird.Noch bis zum Samstag, 6. Januar 2018, ab 15 UhrMarktplatz, 97332 VolkachFrei