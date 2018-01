Das Programm fürs neue vhs-Frühjahrsemester steht

Das neue vhs-Programm für das Frühjahr- und Sommersemester 2018 ist fertig. Die Programmhefte liegen ab Donnerstag, 1. Februar, im gesamten Stadtgebiet aus. Programminformationen sind dann auch online unter www.vhs-bayreuth.de abrufbar.

Anmeldungen sind online, schriftlich oder persönlich in der vhs-Geschäftsstelle im RW21, Richard-Wagner-Straße 21, möglich. In der Woche ab Montag, 5. März, starten dann die ersten Kurse.

Das neue Programm spielt sich in diesem Semester oft in der freien Natur ab: Die Teilnehmer der Kursangebote gehen unter anderem achtsam auf die Suche nach Heil- und Wildkräutern, sie lassen sich am Röhrensee zur Malerei inspirieren und sie nutzen das Gelände der Landesgartenschau für zahlreiche Fitnessangebote. Auch der internationale Poesietag am 21.März wird wieder gefeiert. Da Liebe bekanntlich durch den Magen geht, hat auch das Kochstudio wieder leckere Gerichte auf der Semesterkarte. Im neuen Semester wird spanische Küchenkonversation angeboten und wer will, kann sich ganz dem skandinavischen Glücksgefühl ?Hygge? hingeben. Glücklich macht es übrigens auch, wenn die Arbeit mit dem Computer klappt, oder der Sprachkurs erste Erfolge schenkt. Solche Erlebnisse sind schön und motivieren weiter zu lernen, auch wenn das Wetter vielleicht eher in den Biergarten lockt.