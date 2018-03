Brauereigaststätten in Bayreuth

Brauereigasthof Becher Bräu



Adresse:

Öffnungszeiten:

Website:



Schinner Braustuben



Adresse:

Öffnungszeiten:

Website:



Gaststätte Maisel und Liebesbier



Adresse:

Öffnungszeiten:

Website:



Gaststätte Mohren Bräu



Adresse:

Öffnungszeiten:

Website:

Glenk Garten

Adresse:

Öffnungszeiten:

Website:

Sitzt auch ihr gerne mit Freunden oder Familie zusammen und genießt ein kühles Bier? Wie gut, dass dieses Vergnügen an keine Jahreszeit gebunden ist. Wenn die Biergärten noch nicht offen sind, gibt es ja immer noch die Gaststätte. In Bayreuth kann man dann nicht nur sein Bier genießen, sondern gleich noch typisch fränkische Gerichte verspeisen. Wir haben die Brauereigaststätten Bayreuths für euch:Mit einer Brautradition von mehr als 230 Jahren ist Becher Bräu die älteste Brauereigaststätte in Bayreuth. Stammgäste des Familienunternehmens können hier sogar ihren eigenen Bierkrug verwahren lassen. Vom Hauptgastraum haben die Besucher Blick auf das Sudhaus - hier kann man den Brauern direkt bei der Arbeit zusehen, während man eine fränkische Mahlzeit und ein kühles Becher Bräu Bier genießt.Wer ein Freund von Braten ist, sich aber nicht selbst die Arbeit machen möchte, ist hier an der richtigen Stelle. Wer trotz allem lieber zu Hause speisen möchte, kann das Gericht auch einfach in mitgebrachten Behältnissen mitnehmen. Neben vier "klassischen" Bieren, wie dem Original oder Pils, bietet die Brauerei je nach Jahreszeit auch Festbiere oder Bockbier an.Sankt-Nikolaus-Straße 25täglich ab 10 Uhr, Dienstag RuhetagDie Schinner Braustuben gehören zu der ansässigen Brauerei Bürgerbräu Schinner. Die Speisekarte der Gaststube wechselt nach Saison und nutzt nur Produkte aus regionalem Anbau. Fränkisch und bodenständig bekommt man hier nicht nur typische Speisen, sondern auch einzigartige Biere angeboten. Besonders bekannt ist das "Original Braunbier", welches weltweit nur hier erzeugt wird. Der Ursprung des Braunbiers geht bis ins Jahr 1590 zurück, als Bayerns Herzog Wilhelm V. diese Art für seinen Hopfstatt brauen ließ.Neben dem bekannten Braunbier finden sich hier auch alle Varianten an klassischen Biersorten, sowie saisonal auch Winterbier und Doppelbock.Richard-Wagner-Straße 38Montag: RuhetagDienstag: ab 17 UhrMittwoch bis Samstag: 10.30 - 14 Uhr und 17 - 24 UhrSonntag: 10 - 14 UhrDie Brauerei Maisel ist die wohl bekannteste in Bayreuth. Das Familienunternehmen befindet sich mittlerweile in der vierten Generation. Eine Besonderheit ist das "Champagner-Weizen", inzwischen unter "Maisel's Weisse" bekannt. Mittlerweile ist Maisel damit der Weissbier-Trendsetter in Deutschland. In der dazugehörigen Gaststätte gibt es fränkische Gerichte mit Fleisch der hauseigenen Metzgerei.Für alle, die es etwas extravaganter mögen, gibt es das Liebesbier. Das Restaurant, das ebenfalls zu Maisel gehört, bietet auch Craft-Biere und internationale Biere an.Varellweg 1Montag, Dienstag, Mittwoch: geschlossenDonnerstag: 17 - 22 UhrFreitag und Samstag: 11 bis 14 Uhr, 17 - 22 UhrSonntag: 11 bis 14 Uhr, 17 - 20 UhrDie Brauerei und angeschlossene Vereinsgaststätte sind 2009 gegründete Unternehmen des Bayreuther Vereins "MenschenWürde e.V." Die Gaststätte wurde als Treffpunkt für Mitglieder und alle, die die fränkische Wirtshauskultur lieben, eröffnet. Das traditionelle "Mohren Bräu" wurde einst von einem ehrenamtlichen Braumeister ersonnen und wird jetzt nach dessen Rezept von einer Lohnbrauerei nachgebraut und abgefüllt. Der Name der Brauerei stammt von der Legende der "Bayreuther Mohrenwäscher".Tristanstraße 8Montag bis Freitag: 16 bis 23 Uhr (im Sommer), 17 bis 23 Uhr (im Winter)Samstag und Sonntag: geschlossenDie Brauerei Glenk Bräu existiert bereits seit 1852 und hat mittlerweile eine Auswahl an fünf Biersorten. Neben dem Brauereigeschäft betreibt die Brauerei ebenso einen Getränkemarkt und die Gaststätte Glenk Garten. Betreut von langjährigen Gastwirten finden sich hier traditionelle Speisen.Regelmäßig werden Künstler und Musiker eingeladen, welche ihre Programme in der Gaststätte präsentieren. Auch finden regelmäßig Partys und andere Veranstaltungen statt.Eichelweg 12Dienstag bis Samstag: 16 - 22 UhrSonntag: 10 - 14 Uhr, 16 - 22 Uhr