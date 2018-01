Berufsmesse des Handwerks 2017 in Coburg

Coburg. Tür und Toren auf. Das war das Motto der Berufsmesse des Handwerks in Coburg. Auch bei der letzten Station der eigenen Berufsmessen der HWK für Oberfranken, nutzten über 1200 Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrkräften aus Stadt und Landkreis Coburg die Chancen, sich die Werkstätten anzusehen und Berufe selbst auszuprobieren.

Die Schülerinnen und Schüler konnten sich auf der Berufsmesse über Ausbildungsberufe im Handwerk informieren, vor allem aber sich auch selbst in verschiedensten Gewerken ausprobieren. Neben den Bau- und Ausbauhandwerken wie Maurer oder Zimmerer bis hin zu den Gesundheits- und Nahrungsmittelberufen war wieder eine Vielzahl von Gewerken vertreten. An knapp 20 Stationen konnten sie sägen, bohren, hämmern, am Computer arbeiten, backen, schrauben und mauern.

?Die wenigsten Jugendlichen wissen, welche Bandbreite das Handwerk abdeckt. Unsere Wirtschaftsmacht von nebenan bietet den Schülerinnen und Schülern über 130 verschiedene Ausbildungsberufe und in nahezu allen Sparten wird mittlerweile auch mit High-Tech Geräten gearbeitet. Außerdem wissen die wenigsten, welche Karrierechancen sich im Handwerk auftun, und das gilt für alle Schularten. Heute haben über ein Drittel aller Lehrlinge Mittlere Reife, und knapp 10 Prozent Abitur. Nach der Lehre kann man seinen Meister absolvieren und als Führungskraft arbeiten, studieren, oder sich selbstständig machen; der Karriereleiter sind nach obenhin keine Grenzen gesetzt?, so der Coburger Kreishandwerksmeister Jens Beland und Handwerkskammer- Hauptgeschäftsführer Thomas Koller bei der Eröffnungsveranstaltung.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Handwerkskammer Oberfranken