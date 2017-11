Bei Wind und Wetter: Indoor-Ausflugstipps in Bayreuth

1. Die Lohengrin Therme

2. Blu Bowl

3. Kletterzentrum Bayreuth

4. Tschakka Bay Playland

5. Eisstadion Bayreuth

Das Wochenende oder ein Kindergeburtstag stehen an, aber was, wenn das Wetter nicht mitspielt? Das richtige Ausflugsziel zu finden kann sich da schon schwierig gestalten. Unsere fünf Unternehmungstipps für regnerische Herbsttage bieten garantiert Spaß für Groß und Klein:Wasser, Wärme, Wohlgefühl. Das bietet Bayreuths Therme mit Hilfe von 13 Wasserbecken im Innen- und Außenbereich sowie einer Saunalandschaft. Mehrere mit Liegen ausgestattete Ruhezonen stehen für den Ausklang des Badespaßes oder für eine kleine Pause währenddessen bereit.Im angrenzenden Bistro gibt es eine Auswahl an Speisen und Getränken für die Stärkung zwischendurch. Für den entspannenden Ausflug mit der Familie, Freunden oder dem Partner ist hier der richtige Ort.ADRESSE: Kurpromenade 5ÖFFNUNGSZEITEN:Thermenwelt: Täglich von 9 bis 22 UhrSauna und Wellnessoase: Täglich von 11 bis 22 UhrBistro: Täglich von 10:30 bis 21 UhrPREISE: Zwischen 7 und 11 Euro (Sauna 6 Euro Aufschlag)WEBSITE: www.lohengrin-therme.de Das Blu Bowl Bowling ist Anlaufstelle für Jung und Alt. Neben Bowlingbahnen findet man dort auch Billard, Dart oder PingPong. Eine geeignete Location für den Spieleabend mit der Familie oder andere Feierlichkeiten. Sportbegeisterte können in der Sportsbar Bundesliga Spiele, Champions-League Spiele und andere sportliche Highlights verfolgen.Für den Hunger zwischendurch oder das gemeinsame Essen nach einem gelungenen Spiel, bietet das Restaurant eine Auswahl an frischen Burgern, Schnitzel und anderen Leckereien.ADRESSE: Himmelkronstraße 1-3ÖFFNUNGSZEITEN:Montag - Donnerstag: 15 bis 0 UhrFreitag: 15 bis 2 UhrSamstag: 13 bis 2 UhrSonntag: 13 bis 0 UhrPREISE: 1 bis 4 Euro pro Spiel/Person, 10 bis 28 Euro pro Stunde/Bahn, Leihschuhe 1,50 bis 2,50 Euro, andere Spiele: 5 bis 8 Euro je StundeWEBSITE: www.bowling-burger.de Wer seine Kinder richtig auspowern möchte, ist in der Kletterhalle genau richtig. Unterschiedliche Kletter- und Boulderwände mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden und ein 9,5 Meter hoher Kletterturm fordern die ganze Familie.Für Kindergeburtstage stehen den Gruppen jeweils Trainer zur Seite und führen die Kinder altersgerecht an das Klettern heran. Auf Wunsch kann man in der Gaststätte des Tennisclubs Grünweiss auch Essen und Trinken bestellen.ADRESSE: Schwabenstraße 27ÖFFNUNGSZEITEN:Montag - Donnerstag: 15 bis 22 UhrFreitag: 15 bis 23 UhrSamstag: 11 bis 23 UhrSonntag: 11 bis 22 UhrPREISE: 6 bis 10 Euro, Leihmaterial 2 bis 4 Euro, Geburtstage (bis 6 Kinder) 90 EuroWEBSITE: www.kletterzentrum-bayreuth.de Der Dschungel-Aktivpark lädt bei jedem Wetter zum Spielen und Toben ein. Riesentrampoline, Rutschen, Fun-Park, Kartbahnen, Bällebad und vieles mehr bietet die Spielfesthalle für Groß und Klein. Wer schon etwas ältere Kinder hat oder den besonderen Nervenkitzel sucht, kann sich vor Ort auch an LazrGames probieren.Für neue Power sorgt das Bistro mit einer Auswahl an Speisen und Getränken sowie Kuchen, Eis und Kaffee.ADRESSE: Bernecker Straße 79ÖFFNUNGSZEITEN:Dienstag - Freitag 14 bis 19 UhrSamstag, Sonntag: 11 bis 19 UhrBayerische Feiertage: 11 bis 19 Uhrmontags geschlossenPREISE: 6 bis 8 Euro (Kinder unter 85cm und Senioren ab 65 Jahren kostenlos)WEBSITE: www.tschakka-bay.de Für Familien, die dem Regen entkommen wollen, es aber trotzdem gerne kalt haben, ist das Kunsteisstadion der Stadt die richtige Anlaufstelle. Für kleine Eisprinzessinnen und -prinzen, die noch nicht selbstständig fahren können, gibt es Laufhilfen die vorweg geschoben werden.Regelmäßige Eisshows und Eisdiscos laden zum rutschigen Spaß. Für den heißen Kakao oder andere Aufwärmer im Anschluss ist die Nähe zur Innenstadt optimal.ADRESSE: Am Sportpark 3ÖFFNUNGSZEITEN:Tägliche Übersicht bis zum 24.12. auf der Website einsehbarPREISE: 1,20 bis 3,50 Euro, Schlittschuhverleih 5 EuroWEBSITE: www.bayreuth.de/tourismus-kultur-freizeit/freizeit-sport-gesundheit/sportstaetten-baeder/sportpark/eisstadion/