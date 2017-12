Bayreuther Festspiele 2018

Wann?



Jedes Jahr im Sommer verwandelt sich das beschauliche Bayreuth in einen Kultur-Hotspot, der seinesgleichen sucht. Fernab der großen Metropolen erfreuen sich Klassik-Liebhaber dann an den Klängen von einem der bedeutendsten Komponisten seiner Zeit: Richard Wagner. Alle Infos und Neuigkeiten rund um die Festspiele 2018 gibt es hier:Im Jahr 2018 finden die Festspiele vombis zumstatt. In diesem Zeitraum findet im Festspielhaus fast täglich eine Aufführung statt.Schauplatz der Festspiele ist das eigens dafür erbaute Festspielhaus auf dem Grünen Hügel der Stadt.Festspielhügel 1 - 2, 95445 BayreuthDie Festspiele werden am 25. Juli durch eine Neuinszenierung des "Lohengrin" eingeleitet. Außerdem werden in diesem Jahr folgende Werke aufgeführt: Der fliegende Holländer, Die Meistersinger von Nürnberg, Tristan und Isolde, Parsifal sowie die Walküre.Die diesjährigen Festspiele sind zum ersten Mal überhaupt "ringfrei" - das bedeutet, dass 2018 kein einziges Stück aus Wagners legendärem Opernzyklus "Der Ring des Nibelungen" vorgeführt wird.Grundsätzlich gibt es drei Arten, um an Tickets für die Festspiele zu kommen: online, per schriftlicher Bestellung oder an der Abendkasse.Die Online-Bestellung war vom 7. September bis zum 31. Oktober 2017 möglich - ist also schon vorbei. Allerdings wird im Frühjahr 2018 der Online-Verkauf wieder aufgenommen. Wer keine Karte mehr bekommen hat, kann dann versuchen, eine der Rest-Karten zu ergattern.Die Frist für die schriftliche Bestellung ist bereits abgelaufen. Sie war nur bis zum 16. Oktober möglich.An jedem Aufführungstag gibt es außerdem eine Abendkasse. Sie ist jeweils von 10 bis 12 Uhr sowie ab zwei Stunden vor Vorstellungsbeginn geöffnet.Die Tickets sind personalisiert. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass der Kauf von Schwarzmarkt-Tickets unzulässig ist und deshalb auch verfolgt wird.Richard Wagner gilt als einer der bedeutendsten deutschen Komponisten aller Zeiten. Wagners Werke beeinflussten die europäische Musik des 19. Jahrhunderts maßgeblich: Seine Aufführungen sollten "Gesamtkunstwerke" sein. Deshalb komponierte er zu seinen Stücken nicht nur die Musik, sondern schrieb auch die Texte und eigene Regieanweisungen. Mit dieser untrennbaren Einheit von Musik und szenischer Darstellung revolutionierte er die Oper.1876 gründete Wagner die Bayreuther Festspiele, auf denen noch heute ausschließlich seine eigenen Werke gespielt werden. Speziell dafür errichtete Wagner das Bayreuther Festspielhaus, das weltweit für seine einzigartige Akustik bekannt ist. Von 1876 bis 1950 fanden die Spiele mit einigen Unterbrechungen statt. Seit 1951 werden sie jährlich aufgeführt.Nach Wagners Tod im Jahr 1883 übernahm seine Witwe Cosima die Leitung der Festspiele. Seitdem wird die Leitung in der Familie von Generation zu Generation weitergegeben.Richard Wagner polarisiert. Auf der einen Seite wird er für seine künstlerische Genialität und sein musikalisches Lebenswerk gefeiert. Nicht umsonst gilt er als einer der bedeutendsten europäischen Komponisten seiner Zeit. Auf der anderen Seite wird Wagner gerade wegen seines offensiven Antisemitismus heute stark kritisiert.Diese Tatsache wird heute offen thematisiert. Im Richard Wagner Museum (Haus Wahnfried) widmet sich eine der Dauerausstellungen komplett der Ideologie Wagners und der persönlichen Beziehung der Wagner-Familie zum NS-Regime und zu Adolf Hitler selbst.Auch während der Festspiele wird Wagners Ideologie analysiert und diskutiert: "Diskurs Bayreuth" heißt ein Rahmenprogramm während der Festspielzeit. Bei wissenschaftlichen Vorträgen, Wechselgesprächen und musikalischem Programm wird zum Werk Wagners genau unter die Lupe genommen, zum anderen aber auch dessen Wirkung kritisch beleuchtet.