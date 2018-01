Bayreuther Festspiele 2018: Wie komme ich an Tickets?

Ticketverkauf noch nicht beendet



Langsam steigt die Vorfreude für Wagner-Fans auf der ganzen Welt: Ende Dezember wurden die Ticketrechnungen versandt. Für einige hat es endlich geklappt. Sie konnten Karten für eine der 32 stark nachgefragten Aufführungen im Bayreuther Festspielhaus ergattern. Andere hatten hingegen bis jetzt noch kein Glück.Alle Enttäuschten sollten jedoch trotzdem nicht den Kopf hängen lassen. Denn es gibt immer noch die Möglichkeit, an Karten zu kommen:Vermutlich ab Ende Februar, Anfang März schalten die Veranstalter erneut den Online-Verkauf frei. Um das Kartenkontingent voll auszuschöpfen, werden dann die Rest- und Rückläufertickets verkauft. Dabei handelt es sich um einen Sofortkauf ohne Wartezeiten und umständliche Bestellformalitäten. Es gilt: Wer zuerst kommt, malt zuerst.Wer auch auf diese Weise keinen Erfolg hat, kann sein Glück immer noch an der Tageskasse versuchen: An jedem der Aufführungstage besteht dort die Möglichkeit, zwischen 10 und 12 Uhr oder ab zwei Stunden vor Vorstellungsbeginn letzte Restkarten zu erwerben.