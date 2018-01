Bayreuth: Zwei Männer wollen 76 Jahre alten Fahrradfahrerin Handtasche stehlen

Zwei bislang unbekannte Männer versuchten am Mittwochnachmittag (26. Juli) einer 74 Jahre alten Fahrradfahrerin im Bayreuther Stadtgebiet die Handtasche zu entreißen. Beide Räuber ergriffen anschließend unerkannt die Flucht. Am Donnerstag teilte die Polizei mit, dass die beiden Tatverdächtigen festgenommen wurden.



Wie die Polizei berichtet, war die 74 Jahre alte Frau kurz vor 15 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg in der Straße "Am Bahnhof" in Höhe des Kaninchenzuchtvereins unterwegs, als ihr die beiden Unbekannten begegneten. Bevor die Räuber versuchten der Seniorin die Tasche zu entreißen, schubsten sie die Fahrradfahrerin und brachten sie zu Fall.



Nachdem es ihnen allerdings nicht gelang der Frau die Handtasche zu stehlen, flüchteten die Männer in unbekannte Richtung. Die 74 Jahre alte Frau erlitt leichte Verletzungen und verständigte von einem nahe gelegenen Geschäft die Polizei. Mehrere Streifenbesatzungen beteiligten sich an der sofort eingeleiteten Fahndung nach den Räubern.



Die Bayreuther Stadtinspektion fahndete umgehend mit mehreren Streifenbesatzungen nach den Flüchtigen. Aufgrund der Personenbeschreibung gelang es den Polizisten bereits kurze Zeit später zwei tatverdächtige Männer im Alter von 15 und 35 Jahren im Stadtgebiet festzunehmen. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte bei der Kripo Bayreuth. Nachdem der 35-Jährige aufgrund eines noch offenen Haftbefehls ohnehin von den Beamten gesucht wurde, brachten ihn die Polizisten auf dem direkten Weg in eine Justizvollzugsanstalt. Gegen den hauptverdächtigen 15 Jahre alten Jugendlichen leiteten die Kriminalbeamten ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Raubes ein.



Zur weiteren Aufklärung der Straftat bitten die Ermittler insbesondere den hilfsbereiten Mann mit Hund, den die überfallene Frau in Höhe des Bauhofes angesprochen hatte, mit den Beamten der Kripo Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 Kontakt aufzunehmen.