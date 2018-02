Bayreuth zum ausgezeichneten Genussort gekürt

Die Bewerbung war durch die städtische Wirtschaftsförderung in Zusammenarbeit mit Maisel`s Biererlebniswelt, der Lohengrin Therme sowie der Bayreuth Marketing und Tourismus GmbH erarbeitet worden.

Von A wie Abensberg bis Z wie Zwiesel: Bisher 43 Städte, Gemeinden und regionale Zusammenschlüsse aus ganz Bayern dürfen sich künftig ganz offiziell ?Genussort? nennen. Sie sind die Gewinner der ersten Wettbewerbsrunde, die der Bayerische Ernährungsminister Helmut Brunner ausgelobt hatte, um der Öffentlichkeit die kulinarischen Schätze und Traditionen Bayerns näher zu bringen. Alle Gewinner zeichnen sich durch eine gelungene Kombination aus regionalen Spezialitäten, handwerklicher Herstellung und gelebtem Genuss aus. Eine unabhängige Jury mit Vertretern aus Gastronomie, Tourismus, Landwirtschaft, Kultur, Kirche, Verbraucherschutz und Medien hatte die Sieger zuvor aus rund 150 Bewerbungen ausgewählt.

Bayreuth hatte sich unter dem Titel ?Bayreuther Bierkultur erleben? beworben, denn die Bayreuther Bierkultur ist sehr alt und in der Stadt lässt sich auf kurzen und vielfältigen Wegen die Geschichte rund ums Bier erleben und schmecken. Sei es bei der Einkehr in eine der zahlreichen traditionellen Gaststätten, in der Maisel´s Bier-Erlebnis-Welt, bei der Verkostung von Bierpralinen oder beim Genuss einer der etwa 50 Biersorten in Verbindung mit einer typischen fränkischen Brotzeit. Bei der Bewerbung spielten neben der Darstellung des Genussmittels auch die kulturellen und landschaftlichen Elemente eine Rolle. Hier konnte Bayreuth mit den Richard-Wagner-Festspielen und dem Festspielhaus, dem neugestalteten Richard Wagner Museum sowie dem UNESCO-Weltkulturerbe Markgräfliches Opernhaus bekannte Kulturstätten einbringen. Angeführt wurde auch die gute Lage zwischen den Naturparkregionen Fränkische Schweiz und Fichtelgebirge sowie die tiefe Verwurzelung von Bier und Brauhandwerk, die zur lebendigen fränkischen Kultur gehören.

Auf der Suche nach 100 bedeutenden Genussorten

Der Wettbewerb will insgesamt 100 bedeutende Genussorte im Freistaat ausfindig machen. Schließlich hat Bayern eine riesige Vielfalt an regionaltypischen Spezialitäten und besonderen Produkten zu bieten. Pünktlich zum 100-jährigen Bestehen des Freistaats im kommenden Jahr soll dann ein kulinarischer Genussführer aufgelegt werden, der das Augenmerk der Verbraucher gezielt auf regionale Besonderheiten lenkt.

Die Liste der bisher ausgezeichneten Orte ist unter http://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/markt/dateien/gewinnerliste_genussorte.pdf im Internet abrufbar.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Bayreuth