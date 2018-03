Bayreuth: Wiedereröffnung des Markgräflichen Opernhauses

Endlich ist es so weit: In einem Monat eröffnet das 2012 zum Weltkulturerbe erklärte Markgräfliche Opernhaus in Bayreuth nach rund sechsjähriger Sanierungszeit erneut seine Pforten.Die Wiedereröffnung wird am Samstag, 14. April 2018 um 19 Uhr und am 15. April um 15.30 Uhr mit einer Aufführung der Oper Artaserse von Johann Adolph Hasse eingeleitet - wie schon bei der Einweihungsfeier des Opernhauses im Jahr 1748, damals auf Wunsch von Markgräfin Wilhelmine höchstpersönlich.Die Karten für die Einweihungsaufführungen sind leider bereits ausverkauft. Allerdings finden wenig später an den Bayreuther Residenztagen vom 17. bis 29. April viele weitere Veranstaltungen - vor allem Führungen, Workshops und Vorträge - im Markgräflichen Opernhaus und im Neuen Schloss statt. Auch im Mai kann man bei einer Reihe von Konzerten die Atmosphäre des Weltkulturerbes auf sich wirken lassen.Zur normalen Besichtigung ist das Opernhaus wieder ab dem 17. April 2018 zugänglich. Von April bis September hat es dann täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet, wobei der letzte Einlass jeweils 45 Minuten vor Schließung erfolgt.