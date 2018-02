Bayreuth: Junge Frau schlägt Mann Flasche auf den Kopf

Wie die oberfränkische Polizei berichtet, musste die Polizei in der Nacht auf Sonntag, kurz nach Mitternacht, zu einer Streitigkeit in einer Diskothek in der Kulmbacher Straße anrücken.



Dort war eine 25-jährige Bayreutherin mit einem 28-jährigen aus dem Bayreuther Landkreis in Streit geraten. Kurzerhand schlug sie ihrem Kontrahenten mit einer Bierflasche auf den Kopf. Dieser erlitt eine Kopfplatzwunde und musste zur weiteren Behandlung in die Notaufnahme des Klinikums Bayreuth verbracht werden.



Die Bayreutherin, die stark angetrunken war, muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.