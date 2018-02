Bayreuth: Hund gerät in verbotene Schlagfalle - Polizei warnt Hundebesitzer

Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung



Mit schweren Verletzungen musste eine Hundebesitzerin ihren Schäferhundmischling am Freitagmorgen in eine Tierklinik bringen. Der Hund verletzte sich im Bereich des Teufelsgraben zwischen Eckersdorf und Bayreuth an einer verbotenen Schlagfalle.Gegen 10.00 Uhr lief der Hund im Bereich des Teufelsgraben auf freier Flur umher, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Eine halbe Stunde später kam der Mischling mit der Schlagfalle am linken Vorderlauf zu seinem Frauchen zurück. Die Besitzerin brachte das Tier umgehend in eine Tierklinik, wo es operiert werden musste.Da der genaue Standort der Schlagfalle nicht bekannt ist, werden Hundebesitzer gebeten, insbesondere im Bereich Teufelsgraben vorsichtig zu sein.Ein Polizei-Hundeführer der operativen Ergänzungsdienste Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise oder Erkenntnisse zu weiteren derartigen Tierfallen werden unter der Telefonnummer 0921/506-2130 entgegengenommen.