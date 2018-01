Bayreuth: Fast drei Stunden Großeinsatz bei Brand im Abluftrohr

Die Feuerwehr wurde am Donnerstagabend zu einem Schmorbrand in der Bayreuther Weiherstraße gerufen. Wie die Polizei mitteilt, gab es einen Brand in einem Abluftrohr auf etwa 20 Meter Länge. Es waren rund 50 Einsatzkräfte zweieinhalb Stunden lang mit den Löscharbeiten beschäftigt.Beim ersten Eintreffen der Einsatzkräfte, gegen 21.05 Uhr, wurden umgehend weitere Einsatzkräfte der Feuerwehren Bayreuth, Bindlach und Laineck nachgefordert, da es sich bereits zu diesem Zeitpunkt abzeichnete, dass sowohl das betroffene Rohr als auch weitere umgebende Rohre zur Brandbekämpfung geöffnet werden mussten.Mit Hilfe eines Trennschleifers konnte der betroffene Abschnitt geöffnet werden und unterschwerem Atemschutz sowohl mit Kohlenstoffdioxid als auch mit Schaum abgelöscht werden. DasBrandgut wurde entfernt und das gesamte Abluftsystem auf weitere Glutnester kontrolliert. DieNachlöscharbeiten dauerten bis 23.30 Uhr an.