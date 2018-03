Bayreuth: Christkindlesmarkt in Zukunft vier Tage länger?

Der Christkindlesmarkt in Bayreuth könnte in Zukunft bis zu vier Tage länger stattfinden. Der Antrag für diese Änderung erfolgte laut dem Nordbayerischen Kurier auf Wunsch von Schausteller- und Handelsverbänden.



Um zu verhindern, dass der Markt - wie im letzten Jahr geschehen - bereits vor dem Totensonntag als "Stiller Markt" eröffnet wird, solle der Markt von nun an stets am Montag nach dem Totensonntag beginnen. Im Falle einer Änderung würde der Markt in diesem Jahr bereits am 26. November statt erst am 30. November eröffnet, und somit insgesamt vier Tage länger dauern. Dadurch würde nach Ansicht der Antragssteller außerdem der Einzelhandel im Wettstreit mit dem Online-Handel gestärkt.



Wie der Nordbayerische Kurier berichtet, sprach sich der Hauptausschuss bereits für die Änderung aus. Die endgültige Entscheidung obliegt jedoch dem Stadtrat.