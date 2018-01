Bayreuth: Betrunkener Jugendlicher randaliert

Kurz nach Mitternacht teilte ein Zeuge der oberfränkischen Polizei in Bayreuth mit, dass mehrere Jugendliche an einem Auto randalieren und versuchen, eine Fensterscheiben einzuschlagen.Als die Polizisten eintrafen, stellten sie zwei Jugendliche fest, die sich beim Erblicken des Streifenwagens sofort entfernten.Schon beim Aussteigen beleidigte einer der Jugendlichen die Polizisten mehrfach und wollte fliehen.Die Beamten hatten den erheblich betrunkenen Jugendlichen schnell eingeholt. Weil er sich sehr aggressiv verhielt, wurde er gefesselt und auf die Wache gebracht.Doch selbst in der Dienststelle ließ er sich nicht beruhigen und beleidigte die Beamten weiterhin.Nachdem der Jugendliche ausgenüchtert war, wurde er am nächsten Tag aus dem Polizeigewahrsam entlassen.Nun muss er die Konsequenzen für sein Verhalten tragen: Ihn erwartet eine Anzeige.