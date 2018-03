Bayreuth beteiligt sich an der 12. Earth Hour

Mit der Aktion soll verdeutlicht werden, dass es für einen erfolgreichen Umwelt- und Klimaschutz auf den Beitrag jedes Einzelnen ankommt. In Deutschland ruft der World Wide Fund for Nature (WWF), eine der größten internationalen Naturschutzorganisationen, in diesem Jahr unter dem Motto ?Für einen lebendigen Planeten? zur Teilnahme auf. Die Städte spielen im Rahmen der Kampagne eine besondere Rolle, sie gehören zu den wichtigsten Unterstützern der Earth Hour. Rund um den Globus wird am 24. März für eine Stunde die Beleuchtung bekannter Sehenswürdigkeiten ausgeschaltet ? vom Big Ben in London, der Chinesischen Mauer bis hin zum Brandenburger Tor. Und auch Millionen Menschen werden zu Hause für 60 Minuten das Licht ausschalten.

Die Earth Hour, an der sich Bayreuth bereits zum fünften Mal in Folge beteiligt, findet in mehr als 170 Ländern und über 7.000 Städten statt. Auch in Deutschland steigt die Zahl der teilnehmenden Städte. Wer die Aktion unterstützen möchte, sollte am 24. März bei sich zu Hause ebenfalls ab 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht ausschalten.