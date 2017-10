Bayreuth: Auto brennt auf der A9 völlig aus

Der VW- Bus eines 23 Jahre alten Mannes brannte am Dienstagabend auf der A9 bei Haag im Landkreis Bayreuth aus.Wie die Polizei berichtet, war die Ursache , dass der VW-Bus des Mannes auf der Autobahn völlig ausbrannte ein technischer Defekt. Auf der Fahrt in Richtung Berlin geriet Öl im Motorraum des Busses in Brand.Noch bevor der Brand den Innenraum erreichte, konnte der junge Mann sein Fahrzeug auf dem Standstreifen zum Stehen bringen. Trotz des sofortigen Einsatzes der Feuerwehren aus Bayreuth und Trockau konnte ein Totalschaden des lichterloh brennenden VW nicht verhindert werden.Bei Absicherung und Fahrbahnreinigung war zudem das THW Bayreuth im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, es entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.