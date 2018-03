Auszeichnung für den Tierpark Röhrensee

Der Tierpark Röhrensee verbindet Erholung und Umweltbildung. In naturnahen Gehegen werden über 300 Tiere in 36 Arten gehalten, begleitet von der passenden Flora ihrer natürlichen Lebensräume. Ein Informationssystem mit Schildern, Internetseite und QR-Code vermittelt Wissen über Tiere und Pflanzen. Durch zusätzliche Einrichtungen wie einem generationenübergreifenden Spielplatz, Kahnverleih, Gastronomie und vielem mehr wird die Anlage zu einem attraktiven Kontaktort zur Natur für Familien und Menschen aller sozialen Schichten. Die räumliche Nähe zu den Unterkünften für Asylsuchende ermöglicht auch diesen die Nutzung der Anlage. Schüler eines Förderzentrums, bei denen ein Förderbedarf für geistige Entwicklung vorliegt, werden regelmäßig in die Parkpflege mit eingebunden. Der Eintritt ist frei, der Park mit seinen Angeboten steht jedermann offen. Durch die Nähe zu weiteren Einrichtungen der Umweltbildung, wie dem Umweltschutz-Informationszentrum Lindenhof und dem Ökologisch-Botanischen Garten der Universität Bayreuth, entsteht ein breit gefächertes Bildungs- und Erholungsangebot im Bayreuther Süden.

Schnittstelle von Natur und sozialen Fragen

Mit der Auszeichnung werden die Bemühungen der Stadt Bayreuth als Träger des Röhrenseeparks gewürdigt, ein Zeichen für das Engagement an der Schnittstelle von Natur und sozialen Fragen in Deutschland zu setzen. Die Konzeption und Ausgestaltung des Röhrenseeparks hat die Jury des UN-Dekade-Wettbewerbs beeindruckt. Neben einer Urkunde und einem Auszeichnungsschild erhält die Stadt einen ?Vielfalt-Baum?, der symbolisch für die bunte Naturvielfalt steht. Ab sofort wird das Projekt auf der deutschen UN-Dekade-Webseite unter www.undekade-biologischevielfalt.de vorgestellt.

Wettbewerb will breite Öffentlichkeit mobilisieren

Der Tierpark Röhrensee hat auf Initiative des Stadtgartenamtes an dem Sonderwettbewerb ?Soziale Natur ? Natur für alle? der UN-Dekade Biologische Vielfalt teilgenommen. Der fortlaufende Wettbewerb wird von der Geschäftsstelle der UN-Dekade Biologische Vielfalt mit Sitz in Hürth ausgerichtet. Mit der Auszeichnung sollen sich möglichst viele Menschen von diesen vorbildlichen Aktivitäten begeistern lassen und selbst in der Natur aktiv werden, um so langfristig das Naturbewusstsein in der Gesellschaft zu stärken. Im Vordergrund stehen dabei Projekte aus den drei Themenbereichen: ?Grüne Orte?, ?Naturerlebnisse und Aktionen? sowie ?Kontaktpunkte mit der Natur?.