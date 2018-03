Ausstellung ?Wilhelmine ? ihre Wirkung im Hier und Jetzt ?

05.- 28.04.2018, Galerie im 1. OG

Eröffnung:Mittwoch, 04.04.2018, 17 Uhr

? eine Ausstellung der Fotogruppe Bayreuth ?

Anlässlich der Wiedereröffnung des Markgräflichen Opernhauses interpretierte die Fotogruppe Bayreuth das Thema ?Die Wilhelmine, Ihre Wirkung im Hier und Jetzt?. Die Ergebnisse sind im April in einer Foto-Ausstellung zu sehen.

Die Wilhelmine ? ein breites Feld und durchaus schon strapaziert. Die Fotogruppe stellte sich dieser Herausforderung mit einer originellen Idee, die fotografisch viel Kreativität und Organisation verlangte: In einem Zeitsprung kommt die ?damalige? Wilhelmine ins heutige Bayreuth. Sie wird quasi aus der Vergangenheit ins ?Jetzt? gebeamt.

Es kristallisierten sich drei fotografische Blöcke ? Wilhelmine als Person, ihre Bauwerke und ihre Parks ? heraus; verpackt in eine Foto-Story: Ein Model stellt in dem historischen Kostüm die Wilhelmine dar, kommt in Bayreuth an und steigt aus dem (synonymen Zeit-) Zug aus, ordert ein Taxi, besucht diverse markante Gebäude, bedient das Smartphone und trampt schließlich am Straßenrand ? per Anhalter nach Potsdam. Ein Kostümfest in schönster Umgebung!

Die Besucher der Ausstellung sehen also ? neben den extravaganten Personenbildern ? diverse berühmte Gebäude, auch mal mit besonderer Beleuchtung (Taschenlampe), sowie seltene Innenansichten (mit Dank an die Bayerische Schlösserverwaltung für die Fotoerlaubnis).

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Bayreuth