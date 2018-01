AUSSTELLUNG der Artothek : ausgewählte Werke und Neuzugänge

01.02.-01.03.2018, Galerie im 1. OG

In unserem Geburtstagsmonat päsentieren wir in einer Sonderausstellung Neuerwerbungen und Werke aus dem Fundus der Artothek. Die Artothek verleiht originale Kunstwerke an Privatpersonen und Unternehmen für einen Zeitraum von mehreren Monaten. Das Besondere daran: Die Artothek ist die erste inklusive Artothek Deutschlands.

Die Kunstwerke stammen von Künstlern mit und ohne Behinderung, sowohl vom Kunstverein Bayreuth, als auch von dem offenen Atelier des Rote Katze e.V., mit besonderem Fokus auf Künstlern aus der Gegend um Bayreuth.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Bayreuth