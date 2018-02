Auf Autobahnen in Oberfranken: Mehrere Lastwagen verlieren Eisplatten

Durch die niedrigen Nachttemperaturen kam es am Montag mehrfach zu Eisbildung auf den Dächern von Lastwagen, die einige Fahrer vor Fahrtantritt nicht beseitigten. Fälle meldeten unter anderem die Verkehrspolizeiinspektionen Hof und Bayreuth.Bereits am Morgen flogen von einem Sattelzug bei Trockau auf der A9 im Landkreis Bayreuth Eisplatten auf einen nachfolgenden Mercedes. Es entstand ein Schaden von 2000 Euro. Ein Schaden von 4000 Euro war die Folge, als kurze Zeit später vom Sattelzug eines 49-Jährigen Eisplatten zwei nachfolgende Fahrzeuge trafen.Auf der A70 flogen bei Kasendorf (Landkreis Kulmbach) mehrere Eistrümmer eines Trucks auf einen VW-Touran und verursachten Schäden in Höhe von 1500 Euro. Am Nachmittag schließlich verlor bei Neudrossenfeld ein weiterer Lastzug Eisplatten, die direkt vor einen Streifenwagen der Verkehrspolizei auf die Fahrbahn krachten, jedoch keinen Schaden anrichteten. Der 52-jährige Fahrer wurde angehalten und musste, ebenso wie seine drei Kollegen ein Bußgeld vor Ort entrichten. Zusätzlich musste er unter Polizeiaufsicht die Eisreste von der Plane seines Aufliegers beseitigen.Auf der A93 war am Montag ein 39-Jähriger ein mit einem Mercedes zwischen den Anschlussstellen Selb/Nord und Schönwald in Richtung Norden unterwegs, als sich vom Dach des vor ihm fahrenden Aufliegers eines Sattelzuges eine Eisplatte löste und gegen die Windschutzscheibe des Autos prallte. Es entstanden hierbei 1500 Euro Sachschaden, der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. Der 46-jährige Sattelzugfahrer aus Tschechien musste das fällige Bußgeld in Form einer Sicherheitsleistung vor Ort begleichen.