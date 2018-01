Andrang bei der Berufsmesse des Handwerks

Bayreuth. Bauhalle mal anders: 400 Schülerinnen und Schüler aus Bayreuth, Kulmbach und den jeweiligen Landkreise haben am Dienstag, 24. Oktober, die Bauhalle des Berufsbildungs- und Technologiezentrums (BTZ) Bayreuth der Handwerkskammer für Oberfranken gestürmt und damit den Startschuss für die Berufsmesse des Handwerks in Bayreuth gegeben. Mit dabei natürlich die Lehrkräfte und eine Reihe von Ehrengästen, die damit die Bedeutung des Handwerks als Wirtschaftszweig deutlich machten.

Dr. Bernd Sauer, Geschäftsführer der Handwerkskammer für Oberfranken skizzierte kurz, weshalb das Handwerk dem Nachwuchs dauerhaft hervorragende Chancen bietet. ?Alleine in Oberfranken gibt es 600.000 Autos und 200.000 Häuser. Um diese kümmern sich unsere Handwerker.? Und natürlich um vieles mehr. Daher bietet das Handwerk in seiner Vielfalt auch mehr als 130 Berufe. 28 davon stellten Betriebe der Kreishandwerkerschaften Bayreuth und Kulmbach und deren Innungen bei der Berufsmesse des Handwerks in Bayreuth den Schülerinnen und Schülern und auch deren Lehrerinnen und Lehrern vor.

Dabei werden die Berufe nicht nur trocken vorgestellt, die Mädchen und Jungen, die sich vorab für zwei bestimmte Berufsfelder entschieden haben, dürfen auch selbst tätig werden und sich richtig ausprobieren. Damit sind die Berufsmessen des Handwerks ideal, um herauszufinden, welcher Beruf gut passt. Eine Hilfe dazu ist außerdem zum einen die App des Handwerks, Lehrstellenradar 2.0, mit der der Nachwuchs sowohl offene Ausbildungsstellen in der Region als auch Praktikumsplätze finden kann. Und: Die Kreishandwerkerschaften Bayreuth und Kulmbach ? bei der Eröffnung vertreten durch den Kreishandwerksmeister aus Bayreuth, Peter Engelbrecht ? haben mit Take off ein eigenes Magazin, in dem die Innungen sowohl die verschiedenen Ausbildungsberufe als auch Auszubildende Betriebe vorstellen und nützliche Tipps zu Bewerbung geben.

Die Berufsmesse des Handwerks in Bayreuth geht über drei Tage. Für diese Zeit haben sich 24 Schulen aus Stadt und Landkreis Bayreuth und Stadt und Landkreis Kulmbach mit knapp 1300 Schülerinnen und Schülern angemeldet. Der offene Elternabend, bei dem sich alle Mütter und Väter mit oder ohne ihren Kindern gemeinsam über die Ausbildungsmöglichkeiten und Karrierewege im Handwerk informieren können, findet am Donnerstag, 26. Oktober, um 18.30 Uhr in Halle C des BTZ Bayreuth an der Kerschensteinerstraße statt.

Übrigens: Ein großes Dankeschön an die Kreishandwerkerschaften Bayreuth und Kulmbach, deren Innungen und Betriebe, die sich aktiv an der Berufsmesse des Handwerks in Bayreuth beteiligt haben.

Andreas Harbach

Dieser Inhalt wurde erstellt von Handwerkskammer Oberfranken