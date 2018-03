Änderung der Müllabfuhr wegen Ostern

Wegen der Osterfeiertage kommt es zu Änderungen bei der städtischen Müllabfuhr, auf die der Stadtbauhof aufmerksam macht.

Am Karfreitag, 30. März, fällt die Biomüllabfuhr aus. Die Abfuhr der Biotonnen von Mittwoch, 28. März, bis Freitag, 30. März, findet deshalb jeweils einen Tag früher statt als sonst üblich, während die Abfuhrstrecken von Montag/Dienstag, 26./27. März, unverändert bleiben. Die Abholung der gelben Wertstoffsäcke erfolgt in drei Abfuhrbezirken jeweils einen Tag vor dem regulären Termin: Im Abfuhrbezirk 7 am Dienstag, 27. März, im Abfuhrbezirk 10 am Mittwoch, 28. März, und im Abfuhrbezirk 13 am Donnerstag, 29. März.

Am Ostermontag, 2. April, fällt die Restmüllabfuhr aus. Die Entleerung der Restmüllbehälter von Montag, 2. April, bis Freitag, 6. April, findet daher jeweils einen Tag später als sonst üblich statt. Letzter Abfuhrtag ist Samstag, 3. April. Die Abfuhr der gelben Säcke im Abfuhrbezirk 2 verschiebt sich um einen Tag auf Dienstag, 3. April.

Die Abfuhrtermine für Biomüll, Restmüll, gelbe Säcke und blaue Tonne können auch im Internet unter www.abfallberatung.bayreuth.de nachgelesen werden.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Bayreuth