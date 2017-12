Advents- und Weihnachtskonzerte in Bayreuth

Schon seit einigen Tagen dröhnen wieder altbekannte Weihnachtslieder durch die Radios. Aber auch Konzerte gibt es in der Adventszeit vermehrt. Ob Orgelklänge, Chöre oder weihnachtliche Schlager, für alle Geschmäcker findet sich etwas. So auch in Bayreuth. Wenn auch Sie sich gerne musikalisch in die Weihnachtszeit einstimmen, haben wir hier eine Reihe von Konzerten aller Art:



Weihnachtsoratorium: Der Vierte König

Eine Mischung aus adventlichem Mysterienspiel, Choralpassion, Gottesdienst und Klangritual. Die Kantorei Bayreuth St. Georgen, die Kantorei der Erlöserkirche Bamberg, die Hofer Symphoniker, ein Djembenensemble und einige Solisten laden zum weihnachtlichen Klanggemälde.



Hier bekommen Sie Streichmusik, Trommelrhythmen und Gesang in einem, basierend auf christlichen Chorälen und der griechischen Tragödie. Karten können sie an der Theaterkasse Bayreuth und im Kircheneck an der Stadtkirche erwerben.



DATUM: 09.12.17, 17 Uhr

ORT: Ordenskirche St. Georgen

EINTRITT: 8 - 20 Euro



Burg Rabenstein: Latin Christmas meets Classic

Das Trio um Gitarrist Stefan Grasse spielt deutsche und internationale Weihnachtslieder, welche jedem vertraut sind, jedoch auf völlig neue Art und Weise.Traditionelle Melodien verbinden sich mit lateinamerikanischen Rhythmen. Klassische Werke werden kurzerhand zu Jazz-Balladen.



Mit Gitarre, Klarinette, Akkordeon und Kontrabass wird stimmungsvolle Adventsmusik neu erfunden. Im Anschluss findet für alle Interessenten ein Konzertmenü im Burgrestaurant statt. Karten können über Mail, Telefon und Eventim erworben werden.



DATUM: 10.12.17, 16 Uhr

ORT: Burg Rabenstein, 95491 Ahorntal

EINTRITT: 22 Euro



"Vom Himmel hoch" - Weihnachtslieder zeitgenössisch interpretiert

Im Chorraum der Stadtkirche Bayreuth werden unter Kerzenschein altbekannte Weihnachtslieder neu erklingen. Die letzten Jahre haben viele zeitgenössische Komponisten Arrangements weihnachtlicher Melodien für Flöte geschaffen. Flötistin Anja Weinberger wird einige davon vorstellen.



Neben neu bearbeiteten Werken werden auch klassische Weihnachtslieder mit der Orgel zum Besten gegeben. Der Eintritt ist frei.



DATUM: 15.12.17, 20 Uhr

ORT: Chorraum der Stadtkirche Bayreuth

EINTRITT: frei



Weihnachtsoratorium

Für alle Klassik-Fans wird in diesem Jahr ein Teil des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach präsentiert. Mehrere Solisten, das Kammerorchester der Stadtkirche sowie der Projektchor aus dem Dekanatsbezirk Bayreuth-Bad Berneck und die Stadtkantorei Bayreuth werden mit diesem Werk die Weihnacht einläuten.



Karten können an der Theaterkasse Bayreuth und im Kircheneck an der Stadtkirche erworben werden.



DATUM: 16.12.17/17.12.17, jeweils um 19 Uhr (Abendkasse und Einlass ab 18:15 Uhr)

ORT: Stadtkirche Bayreuth

EINTRITT: 15 Euro



Böhmischer Adventsabend

Einen Böhmischen Adventsabend mit Konzert und Weihnachtsbasar präsentiert die Schlosskirche Bayreuth zusammen mit dem tschechischen Pianisten Matyas Novak. Mit Mathias Hartmann am Cello spielen sie Kompositionen deutscher und tschechischer Komponisten.



Im Basar sind Bilder des jungen Künstlers Otakar Skala und Weihnachtliches von tschechischen Künstlern zu sehen.



DATUM: 17.12.17, 17 Uhr

ORT: Schlossturmsaal Bayreuth



Winterzauber der Melodien

Der Start einer neuen Veranstaltungsreihe in Bayreuth. In einem weihnachtlichen Abend voller Musik präsentiert das Musikstudio Greiner GbR, bekannte Schlager- und Volksmusikstars aus Funk und Fernsehen. Unter anderem werden Anita und Alexandra Hofmann sowie Jungstar Carina Dengler auftreten.



Karten können an der Theaterkasse oder online erworben werden.



DATUM: 29.12.17, 20 Uhr

ORT: Evangelisches Gemeindehaus Bayreuth

EINTRITT: 37 - 42 Euro